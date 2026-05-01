"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

FT рассказала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

Что написано в материале Financial Times

Несколько лидеров ЕС пытались сдержать евроожидания Зеленского

Власти ЕС заявили, что усилия Украины по реформам ослабли

Стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, настойчивость Киева в вопросе сроков членства совпала с периодом, когда США пересматривают свою дальнейшую поддержку Украины. На этом фоне отказ стран ЕС ускорить процедуру расширения усиливает разочарование украинской стороны.

В материале также отмечается, что более критичная риторика Владимира Зеленского в адрес ЕС может осложнять поиск компромиссных решений.

Как пишет FT со ссылкой на дипломатические источники, украинские топ-чиновники во время недавних встреч с представителями ЕС и США выражали недовольство действиями Европейской комиссии в вопросах расширения. Киев, по их словам, настаивает на более четком и ускоренном графике вступления, подчеркивая, что ЕС заинтересован в Украине не меньше, чем сама Украина - в членстве.

"Членство - это не подарок. Возможно, в Киеве по этому поводу возникло недопонимание", - сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

"Они говорят: "Вы нам должны". Но это не помогает", - сказал второй еврочиновник, пожелавший остаться неназванным.

"У нас там настоящая проблема. Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает расширение", - добавил еще один источник издания.

Издание отметило, что хотя соглашение о кредите для Украины на 90 млрд евро и недавнее участие Зеленского в саммите ЕС на Кипре частично снизили напряженность, между Киевом и Брюсселем сохраняются серьезные разногласия по поводу процесса вступления.

Что предлагает Европа

Франция и Германия предложили поэтапный процесс, в рамках которого Украина получит "символические" преимущества и поэтапный доступ к механизмам ЕС в обмен на реформы. Чиновники заявили, что это будет означать как минимум 10 лет до получения полноправного членства.

Однако Зеленский отверг это предложение, призвав ЕС "быть справедливым".

Что делает Украина

Зеленский приказал дипломатам не вступать в дискуссии с правительствами стран ЕС по поводу подобных предложений и говорить только о полноправном членстве в ЕС, сообщили Financial Times два высокопоставленных украинских чиновника.

"Мы даже обсуждать это не будем", - сказал один из них.

Что было на Кипре

На Кипре несколько лидеров ЕС пытались сдержать ожидания украинского президента, сообщили два чиновника, знакомые с ходом переговоров.

"Ему пришлось услышать горькую правду. Это будет не так просто, как он думает", - сказал еще один еврочиновник на условиях анонимности.

Тем не менее, Зеленский намерен продвигать свою максималистскую позицию, сказали изданию высокопоставленные украинские чиновники. Один из них отметил, что Киев считает, что ЕС "со временем станет более реалистичным" и приблизится к позиции Украины.

При этом, несколько дипломатов ЕС поделились с изданием, что понимают и сочувствуют разочарованию, которое испытывает Зеленский. Но они все же считают, что вступление должно оставаться основанным на заслугах. Дипломаты даже добавили, что в ситуации, когда США отвернулись от Украины, ЕС стал для нее самым важным партнером:

"Мы - единственные его друзья, так что ему, возможно, лучше помолчать".

Чем недовольны в ЕС

Власти ЕС заявили, что усилия Украины по реформам ослабли, особенно что касается борьбы с коррупцией.

Они также указали на пропущенные в 2025 году сроки принятия законодательства, которое позволило бы Киеву получить больший доступ к рынкам энергоносителей и промышленных товаров ЕС.

Киев также сопротивляется просьбе Брюсселя о повышении налогов для предприятий в качестве условия для выделения части кредита в размере 90 млрд евро, утверждая, что это еще больше истощит экономику.

"Их внутренние реформы зашли в тупик. Это плохо, и все это знают", - прокомментировал сложившуюся ситуацию один из собеседников издания.

Вступление стран в ЕС инфографика / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, считая его "абсурдным" для страны, находящейся в состоянии войны. В то же время он признал Украину жертвой агрессии.

Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

