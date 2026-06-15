Доллар внезапно подорожал, а евро рекордно подскочил — курс валют на 16 июня

Вы узнаете:
- Какой официальный курс доллара установил НБУ на 16 июня
- На сколько подорожал евро за сутки
- Какой курс польского злотого установили на 16 июня
На вторник, 16 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар почти не изменился, тогда как евро и польский злотый продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Официальный курс доллара на 16 июня установлен на уровне 44,8177 грн/долл. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала всего на 0,3 копейки (с 44,8144 грн/долл.).
Курс евро на 16 июня
Евро продемонстрировал более заметный рост. Национальный банк установил официальный курс на уровне 52,04 грн/евро против 51,86 грн/евро 15 июня. Таким образом, европейская валюта подорожала на 18 копеек.
Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля, когда курс составлял 51,91 грн/евро.
Курс злотого на 16 июня
Вырос и курс польского злотого. Национальный банк установил его на уровне 12,26 грн/злотый, что на 5 копеек больше по сравнению с предыдущим днем (12,21 грн/злотый).
Возможен ли резкий обвал гривни — прогноз эксперта
Несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
По его словам, негативный сценарий для национальной валюты возможен только в случае существенного ухудшения ситуации на фронте. В то же время экономист считает, что сейчас таких предпосылок нет.
"На фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — отметил он в интервью Главреду.
Эксперт также прокомментировал перспективы доллара в отношении курса, заложенного в государственном бюджете. По его словам, гривня пока удерживается в пределах ожидаемого показателя — около 45,5 гривны за доллар.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, что курс доллара в Украине на 15 июня продолжил укрепляться, а официальный курс евро и польского злотого вырос на 18 и 5 копеек соответственно. Накануне доллар обвалился на 11 копеек до 44,81 грн/долл., что укрепило позиции гривни.
Как ранее сообщал Главред, рост курса доллара до 45 гривен способен спровоцировать подорожание топлива в Украине, ведь топливо импортируется почти на 100%, а его цена влияет на стоимость большинства товаров. Экономист Андрей Новак объясняет, что цены на бензин и дизель зависят не только от курса валют, но и от ситуации на Ближнем Востоке.
Эксперты не видят оснований для резкого падения гривни до конца года, ведь курс удерживается в пределах прогнозного уровня около 45,5 грн/долл. Прогнозы и анализ ситуации подробно освещены в публикации о курсе доллара в Украине.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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