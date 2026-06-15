Доллар внезапно подорожал, а евро рекордно подскочил — курс валют на 16 июня

Единая европейская валюта достигла нового исторического максимума.

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Курс валют в Украине на 16 июня / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 16 июня

На сколько подорожал евро за сутки

Какой курс польского злотого установили на 16 июня

На вторник, 16 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар почти не изменился, тогда как евро и польский злотый продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс доллара на 16 июня установлен на уровне 44,8177 грн/долл. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала всего на 0,3 копейки (с 44,8144 грн/долл.).

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Курс евро на 16 июня

Евро продемонстрировал более заметный рост. Национальный банк установил официальный курс на уровне 52,04 грн/евро против 51,86 грн/евро 15 июня. Таким образом, европейская валюта подорожала на 18 копеек.

Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля, когда курс составлял 51,91 грн/евро.

Курс злотого на 16 июня

Вырос и курс польского злотого. Национальный банк установил его на уровне 12,26 грн/злотый, что на 5 копеек больше по сравнению с предыдущим днем (12,21 грн/злотый).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Возможен ли резкий обвал гривни — прогноз эксперта

Несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, негативный сценарий для национальной валюты возможен только в случае существенного ухудшения ситуации на фронте. В то же время экономист считает, что сейчас таких предпосылок нет.

"На фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — отметил он в интервью Главреду.

Эксперт также прокомментировал перспективы доллара в отношении курса, заложенного в государственном бюджете. По его словам, гривня пока удерживается в пределах ожидаемого показателя — около 45,5 гривны за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, что курс доллара в Украине на 15 июня продолжил укрепляться, а официальный курс евро и польского злотого вырос на 18 и 5 копеек соответственно. Накануне доллар обвалился на 11 копеек до 44,81 грн/долл., что укрепило позиции гривни.

Как ранее сообщал Главред, рост курса доллара до 45 гривен способен спровоцировать подорожание топлива в Украине, ведь топливо импортируется почти на 100%, а его цена влияет на стоимость большинства товаров. Экономист Андрей Новак объясняет, что цены на бензин и дизель зависят не только от курса валют, но и от ситуации на Ближнем Востоке.

Эксперты не видят оснований для резкого падения гривни до конца года, ведь курс удерживается в пределах прогнозного уровня около 45,5 грн/долл. Прогнозы и анализ ситуации подробно освещены в публикации о курсе доллара в Украине.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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