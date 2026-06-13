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Курс доллара подтолкнет цены на топливо: когда бензин и дизель могут подорожать

Мария Николишин
13 июня 2026, 12:41
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Новак подчеркнул, что рост курса доллара и евро приведет к подорожанию топлива.
Курс доллара подтолкнет цены на топливо: когда бензин и дизель могут подорожать
Цены на топливо могут вырасти из-за курса доллара / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления экономиста:

  • Доллар по 45 грн может вызвать волну подорожания
  • Рост курса повлияет на топливо и импортные товары
  • Сейчас цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, какие последствия для украинцев будет иметь курс доллара на уровне 45 гривен и выше.

По его словам, рост курса иностранных валют приводит к подорожанию импортных товаров и топлива.

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"Есть один важный товар, который Украина импортирует почти на 100% – это топливо. Поэтому рост курса доллара и евро означает подорожание топлива. А топливо является составляющей себестоимости практически всех товаров и услуг. Соответственно, запускается цепная реакция роста цен по всей экономической системе", — сказал он в интервью Главреду.

Эксперт добавил, что подорожают непосредственно и импортные товары, которых на украинском рынке очень много: техника, оборудование, строительные материалы, продукты питания, одежда, обувь и многое другое.

"Обычно это происходит с определенным временным лагом после скачка курса. Насколько именно будут расти цены – зависит от уровня конкуренции на каждом конкретном рынке. Чем выше конкуренция, тем меньше будет повышение цен", – убежден Новак.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Насколько может подорожать топливо

Экономист подчеркнул, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

По его мнению, если Ормузский пролив будет разблокирован, то цены на нефть пойдут вниз, и, соответственно, можно будет рассчитывать на определенное снижение цен на топливо.

"Впрочем, как видим, прогнозировать развитие войны в Иране сейчас невозможно, потому что ситуация меняется чуть ли не каждую неделю. Сейчас снова происходит активизация этой войны, из-за чего снова немного выросли цены на нефть", — подчеркнул он.

В то же время Новак отметил, что пик мировых цен на нефть уже миновал, поскольку рынок уже адаптировался, и большинство поставщиков нашли другие пути транспортировки нефти.

"Пиковая цена на нефть позади. И те сценарии, которые предполагали рост цены на нефть до 120, 150 или даже 200 долларов за баррель, точно не реализуются. Однако высокая цена на нефть будет держаться на нынешнем уровне, пока Ормузский пролив заблокирован", — подытожил эксперт.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на топливо в ближайшее время

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин говорил, что в Украине уже в ближайшие недели ожидается снижение цен на топливо.

По его словам, дизель может подешеветь до 82-85 гривен, а стоимость бензина упадет примерно на 3 гривни.

Однако он добавил, что примерно в августе ситуация может измениться, ведь ожидается сокращение резервных запасов нефти в мире, что способно подтолкнуть котировки "черного золота" до 105–110 долларов за баррель.

"В процентном соотношении рост составит где-то 10%. Это будет возвращение к цене 90-92 гривни", — подчеркнул эксперт.

Курс доллара подтолкнет цены на топливо: когда бензин и дизель могут подорожать
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Курс доллара — последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины установил курс доллара к гривне на уровне 44,81 грн/долл., что на 11 копеек меньше, чем в пятницу (44,92 грн/долл.).

Аналитик Алексей Козырев говорил, что наиболее вероятный сценарий по курсу доллара на межбанке в ближайшее время — коридор от 44,20 до 45,30 гривен.

В то же время экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ не исключает, что к концу 2026 года американская валюта подорожает до 47 грн/долл.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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