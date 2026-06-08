Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен

Уже в августе ожидается сокращение резервных запасов нефти в мире.

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Цены на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

В ближайшие недели в Украине подешевеет топливо

Стабильность цен зависит от ситуации на нефтяном рынке

Но уже в августе бензин и дизель могут подорожать

В Украине уже в ближайшие недели ожидается снижение цен на топливо. В частности, дизельное топливо может подешеветь до 82-85 гривен, а стоимость бензина упадет примерно на 3 гривни. Об этом заявил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Ожидаем, что цены на дизельное топливо должны быть на уровне 85 гривен. На бензин они должны оставаться такими, какими они есть. Потому что сейчас есть определенная дополнительная нагрузка по закупке новых бензинов, которые вступили в силу, E5 и E10 (европейская норма процентного содержания спирта в автомобильном бензине, - ред.). Поэтому сейчас цены на бензин очень быстро не будут падать. Но также они должны снизиться примерно на 3 гривни", — подчеркнул он. видео дня

По его словам, сейчас на рынок значительно влияет геополитическая ситуация. При отсутствии серьезных потрясений на Ближнем Востоке цены на нефть будут оставаться на нынешнем уровне, что обеспечит относительную стабильность на украинских АЗС.

"Если ничего страшного, никто никого не бомбит в Иране и Персидском заливе, то цены на нефть будут держаться где-то на уровне 95 долларов, что соответствует тем ценам, которые я назвал у нас на заправках. Таким образом, мы видим определенную стабильность. Но это ненадолго, это на два месяца", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что примерно в августе ситуация может измениться, ведь ожидается сокращение резервных запасов нефти в мире, что способно подтолкнуть котировки "черного золота" до 105–110 долларов за баррель.

По его мнению, уже в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90-92 грн за литр.

"В процентном соотношении рост составит где-то 10%. Это будет возвращение к цене 90-92 гривни", — подытожил Леушкин.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Исчезнут ли А-95 и А-92 с украинских АЗС

Заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорил, что с июля водители будут видеть на АЗС маркировку E5, E10 и B7, которое будет информировать о содержании биокомпонентов в бензине и дизельном топливе. В то же время привычные марки А-95, А-92 и другие останутся без изменений.

По его словам, большинство современных автомобилей без проблем могут использовать бензин E10.

"Изменения направлены на постепенный переход к более экологичному транспорту и уменьшение зависимости от ископаемого топлива", — добавил он.

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, возможное резкое подорожание бензина и дизеля связано с колебаниями мировых цен на нефть и политическими факторами, влияющими на стабилизацию рынка в Украине.

Геннадий Рябцев заявлял, что цены на бензин в Украине эквивалентны стоимости при уровне нефти в 130 долларов за баррель, несмотря на то, что мировые котировки значительно ниже.

Кроме того, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что цены на дизельное топливо могут существенно снизиться в ближайшее время, до уровня 80-82 гривен за литр, однако возможен и новый скачок из-за стоимости нефти.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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