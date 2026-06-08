Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен

Мария Николишин
8 июня 2026, 11:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Уже в августе ожидается сокращение резервных запасов нефти в мире.
Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен
Цены на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • В ближайшие недели в Украине подешевеет топливо
  • Стабильность цен зависит от ситуации на нефтяном рынке
  • Но уже в августе бензин и дизель могут подорожать

В Украине уже в ближайшие недели ожидается снижение цен на топливо. В частности, дизельное топливо может подешеветь до 82-85 гривен, а стоимость бензина упадет примерно на 3 гривни. Об этом заявил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Ожидаем, что цены на дизельное топливо должны быть на уровне 85 гривен. На бензин они должны оставаться такими, какими они есть. Потому что сейчас есть определенная дополнительная нагрузка по закупке новых бензинов, которые вступили в силу, E5 и E10 (европейская норма процентного содержания спирта в автомобильном бензине, - ред.). Поэтому сейчас цены на бензин очень быстро не будут падать. Но также они должны снизиться примерно на 3 гривни", — подчеркнул он.

видео дня

По его словам, сейчас на рынок значительно влияет геополитическая ситуация. При отсутствии серьезных потрясений на Ближнем Востоке цены на нефть будут оставаться на нынешнем уровне, что обеспечит относительную стабильность на украинских АЗС.

"Если ничего страшного, никто никого не бомбит в Иране и Персидском заливе, то цены на нефть будут держаться где-то на уровне 95 долларов, что соответствует тем ценам, которые я назвал у нас на заправках. Таким образом, мы видим определенную стабильность. Но это ненадолго, это на два месяца", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что примерно в августе ситуация может измениться, ведь ожидается сокращение резервных запасов нефти в мире, что способно подтолкнуть котировки "черного золота" до 105–110 долларов за баррель.

По его мнению, уже в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90-92 грн за литр.

"В процентном соотношении рост составит где-то 10%. Это будет возвращение к цене 90-92 гривни", — подытожил Леушкин.

Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Исчезнут ли А-95 и А-92 с украинских АЗС

Заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорил, что с июля водители будут видеть на АЗС маркировку E5, E10 и B7, которое будет информировать о содержании биокомпонентов в бензине и дизельном топливе. В то же время привычные марки А-95, А-92 и другие останутся без изменений.

По его словам, большинство современных автомобилей без проблем могут использовать бензин E10.

"Изменения направлены на постепенный переход к более экологичному транспорту и уменьшение зависимости от ископаемого топлива", — добавил он.

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, возможное резкое подорожание бензина и дизеля связано с колебаниями мировых цен на нефть и политическими факторами, влияющими на стабилизацию рынка в Украине.

Геннадий Рябцев заявлял, что цены на бензин в Украине эквивалентны стоимости при уровне нефти в 130 долларов за баррель, несмотря на то, что мировые котировки значительно ниже.

Кроме того, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что цены на дизельное топливо могут существенно снизиться в ближайшее время, до уровня 80-82 гривен за литр, однако возможен и новый скачок из-за стоимости нефти.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
бензин дизтопливо дизель цена бензина новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

11:08Синоптик
Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФ

Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФ

10:17Украина
РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

09:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Последние новости

12:09

Одна ошибка может испортить продукты за ночь: как разложить продукты в холодильнике

11:56

Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 9 июня: Змеям - хаос, Обезьянам - азарт

11:08

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

11:02

Листья желтеют не просто так: как понять, что растению много водыВидео

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
11:02

"Не надавайте нам люлей": Алина Гросу показала лицо сынаВидео

10:17

Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФФото

09:54

Исхудавший Иво Бобул поразил сеть своим видом: "Постарел вуйко"

09:46

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненыеФото

Реклама
09:27

Неделя абсолютных счастливчиков: 5 знаков зодиака, которым повезет с 8 по 14 июня

08:55

"Шахед" попал в хаб "Укрпочты": возник пожар, часть посылок уничтоженаФото

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

08:42

Зеленский в Лондоне встретился с лидерами "евротройки": названы пять условий мира

08:41

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали

07:57

Дроны атаковали Новороссийск: горит крупнейшее нефтехранилище Кавказа

07:05

Визит Абрамовича в Киев: Зеленский раскрыл тайную цель олигархаФото

06:23

Памятник Булгакову стал вопросом безопасности: Казанский объяснил почемумнение

05:55

"Готова использовать ребенка": Меган Маркл бросила вызов Кейт Миддлтон

05:10

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Реклама
04:41

Настоящие сокровища СССР: какие привычные сейчас вещи очень ценились в советские времена

03:40

Только прямое подключение: какие 5 устройств "не дружат" с USB-хабами

03:11

Вместо русского "вешают лапшу": какое украинское выражение звучит лучше всего

02:22

Огурцы будут свежими несколько недель: секретный способ хранения

01:23

Три знака китайского гороскопа поймают волну удачи — кто среди счастливчиков

00:25

Виноград становится чувствительным: какие действия в июне определяют урожайВидео

07 июня, воскресенье
22:15

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:14

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

21:45

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

21:14

Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится

20:53

Кремль проигрывает решающую битву: Портников всё объяснилмнение

20:22

Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

20:01

Странный дорожный знак со стрелками смущает водителей: что он значит

19:49

Как можно назвать Марию на украинском: варианты, которые удивят даже филологов

19:07

В Кремле заявили о секретных переговорах с Украиной: кто в них участвовал

18:18

Четыре дня ограничений: в каких районах Днепра будут отключать свет, список адресов

18:05

Курс доллара перевалит за 50 гривен: когда возможно подорожание валюты

17:24

Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулуВидео

17:23

Не яд и не химикаты: какие простые средства защитят картофель от жука

17:14

Штрафы до 68 тыс. грн за шашлык на природе: когда украинцев могут наказатьВидео

Реклама
17:03

Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

16:55

"Не хочу называть диагноз": Камалию забрала скорая помощьВидео

16:19

План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

16:05

Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историкаВидео

16:00

Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, деталиФото

15:53

Массовый мор рыбы на Житомирщине: в одной из рек обнаружили почти 12 тыс. погибших особей

15:37

Натуральность и яркие принты: какой маникюр сделать летом 2026Видео

15:35

Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: что нужно сделать в июне

15:12

Не просто "глаз-алмаз": как на украинском назвать человека с точным глазомером

15:11

Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять