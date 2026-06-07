В Украине стремительно растут цены на ключевой продукт – сколько будет стоить летом

Эксперт рассказала, что хлеб в Украине дорожает быстрее, чем в 2025 году.

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Хлеб в Украине дорожает быстрее / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Хлеб в июне 2026 года ускоренно дорожает

Подорожание хлебобулочных изделий в 1,5–2 раза выше, чем в прошлом году

В июне ожидается дальнейший рост цен на 3–5%

В июне 2026 года в Украине фиксируется более быстрый рост цен на хлеб по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщила доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии 24 Каналу.

Черемисина отмечает, что в 2026 году ежемесячное подорожание хлебобулочных изделий в 1,5-2 раза превышает прошлогодние показатели. Для сравнения, в 2025 году хлеб дорожал в среднем до 2% на пшеничный высшего сорта, до 1,3% — на ржаной, а батон — до 1%.

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Несмотря на рост себестоимости, производители не могут полностью переложить расходы на потребителя из-за чувствительности спроса на социальные сорта хлеба, поэтому повышение цен происходит постепенно. Основными факторами роста остаются повышение стоимости энергоресурсов, электроэнергии для бизнеса и расходов на логистику.

Насколько подорожал хлеб с начала 2026 года

С начала 2026 года в Украине уже зафиксирован рост цен:

пшеничный хлеб высшего сорта — 64,55 грн/кг (+6,6%);

хлеб первого сорта — 53,42 грн/кг (+9,4%);

ржаной хлеб — 54,65 грн/кг (+6,7%);

батон (500 г) — 32,47 грн (+5,4%).

В мае цены дополнительно выросли еще на 1,9-3,5% в зависимости от вида продукции.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на хлеб в июне

По оценкам Черемисиной, в июне ожидается дальнейшее подорожание хлеба. Пшеничный хлеб высшего сорта может подорожать на 3-5% до 66-67 грн/кг, хлеб первого сорта — около 55 грн/кг, ржаной — 56-57 грн/кг, батон — 33-34 грн за 500 г.

Что будет с ценами на продукты в июне — прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что в июне формирование цен на продукты будет зависеть сразу от нескольких ключевых факторов — поступления нового урожая, стоимости топлива, логистики и уровня потребительского спроса.

Эксперт ожидает, что поступление овощей нового урожая на рынок может частично сдержать рост цен или даже привести к удешевлению отдельных продуктов. В целом, по его оценке, ценовая ситуация в июне будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также возможного сезонного всплеска спроса на отдельные товары.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине фиксируются разнонаправленные изменения цен на овощи. Часть продуктов дешевеет из-за сезонного увеличения предложения, тогда как другие — продолжают дорожать.

В частности, тепличные огурцы подешевели на фоне роста поставок от местных производителей. Сейчас их продают по 35-65 грн/кг, что примерно на 17% меньше, чем неделю назад.

В то же время продолжает расти цена на лук. По данным Минфина, в начале июня средняя стоимость репчатого лука поднялась с 12,34 грн/кг в мае до 14,93 грн/кг, а синего — с 31,55 грн/кг до 46,99 грн/кг.

Вместе с тем дешевеет капуста нового урожая. Из-за активного сбора и увеличения предложения ее стоимость снизилась до 11–18 грн/кг, что примерно на 22% меньше, чем неделей ранее.

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О персонаже: Светлана Черемисина Светлана Черемисина — доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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