Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать "черемуха" на украинском

Инна Ковенько
22 июля 2026, 18:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Многие украинцы до сих пор называют это растение "черемухой", хотя в украинском языке существуют нормативные эквиваленты.
Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать 'черемуха' на украинском
Как сказать по-украински "черемуха" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно сказать на украинском "черемуха"
  • Чем отличаются черемшина и черемша

В повседневной речи украинцев до сих пор встречаются слова, пришедшие к нам из русского языка и закрепившиеся благодаря длительной русификации. Одно из них - "черемуха". Хотя его можно услышать и сейчас, в современном украинском литературном языке оно не имеет никакого права на существование.

Как сказать на украинском "черемуха"

В "Словаре украинского языка" указано, что небольшое дерево или куст с обильными белыми цветками, собранными в кисти, и черными съедобными ягодами называется черемха или черемуха. Также распространено название черемшина, пишет "24 Канал". Этими словами обозначают и сами плоды растения. Они являются нормативными и употребляются в литературном языке.

видео дня

Черемшина и черемша - не одно и то же

Часто украинцы путают слова "черемшина" и "черемша". Их сходство в звучании может вводить в заблуждение, но значения совершенно разные.

Черемшина - это дерево с белыми цветками и черными ягодами, о котором шла речь выше. Черемша, известная также как медвежий лук, - совсем другое растение. Это луковичная трава, занесенная в Красную книгу. Она имеет вкус, похожий на чеснок, и ценится за полезные свойства для организма.

Лингвист Александр Авраменко объясняет, что черемша - это дикий лук, который можно встретить в лесах весной, тогда как черемшина - дерево с ароматными цветами и ягодами.

Смотрите видео о том, чем отличаются черемшина и черемша:

Читайте также:

О персоне: Александр Авраменко

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971 г., Комишуваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык словарь Александр Авраменко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

19:41Война
Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

18:10Украина
Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

17:29Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

Последние новости

19:41

Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

19:31

Святую реликвию и не только: что нашли в столице УПА во время ремонта церквиВидео

19:28

Жест высокомерия или благодарность: откуда на самом деле появились чаевые

18:54

Когда разрушат Крымский мост: названы главное условие и сценарий для россиян в КрымуВидео

18:45

Людей, родившихся в особые дни, редко забывают: в чем их секрет

Устранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в РоссииУстранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в России
18:38

Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать "черемуха" на украинском

18:36

Они носят маски: какие месяцы рождения скрывают истинное лицо

18:14

300 дней в море: мужчина подсчитал стоимость жизни на круизном лайнере

18:12

Помидоры будут расти быстрее и дадут большие плоды – чем нужно полить кустыВидео

Реклама
18:10

Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

18:03

Урожай приятно удивит: чем подкормить малину во время созревания ягод

17:43

Судьбоносная любовь до конца лета: знаки зодиака, которым суждено счастье

17:39

Самые урожайные, сладкие и мясистые: названы лучшие сорта помидоровВидео

17:29

Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

17:26

Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:13

Предупреждение о магнитной буре: когда ожидать геомагнитного удара

17:11

"Бабушкина" сумка стала горячим трендом: стилистка назвала модные сумки 2026Видео

17:09

Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыхаВидео

17:07

Марк Энтони стал отцом в восьмой раз: кто у него родился

17:04

Сода и уксус оказались бессильны: чем лучше прочистить слив летом

Реклама
16:55

Мало кто знает, зачем в СССР клали газеты в холодильник: настоящая причина удивит

16:52

Заготовки на зиму: почему украинцы занимаются консервированием, а в Европе - нет

16:31

Рыбак поймал огромного "монстра" с тремя хвостами: где это произошло

16:29

"Тяжело терять близких": Руслана высказалась о личном горе

16:25

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

16:23

Тревожная статистика: в Украине обнародовали данные о рождаемости и смертности

16:13

Доллар подскочил, а евро резко упал: новый курс валют на 23 июля

16:09

Возьму автомат: российская певица пригрозила Путину

16:09

Какие дни хуже всего подходят для мытья головы — народные приметы и факты

16:01

Дожди и грозы не отступают: когда Украину накроет новая волна жары

15:47

Новая солнечная панель следит за солнцем: экономия приятно удивит

15:37

Дошло до угроз: Анна Тринчер попала в громкий скандал из-за хита "Маргарита"

15:30

Канализация прочистится за считанные минуты — три простых способаВидео

15:26

Огурцы и помидоры будут более сочными и ароматными: когда их правильно собирать

15:20

Пять знаков зодиака оставят все проблемы позади: кому улыбнется удача

14:42

Мать двоих детей накопила на отпуск мечты, но одна ошибка все испортила

14:32

Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

14:31

Лук не сгниет и сохранится до весны: когда и как правильно его собирать в 2026 годуВидео

14:13

Точно не на балконе: где в квартире хранить картошку, чтобы пролежала вплоть до весны

14:08

Порошенко вкладывает сотни миллионов в экономику других стран — эксперт

Реклама
13:56

Новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк — что о нем известно

13:39

"Произошло столкновение": Анатолий Анатолич попал в ДТПВидео

13:29

Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летомВидео

13:23

Биологическая дочь Питта и Джоли нанесла удар по своему отцу

13:16

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:02

В США в 18 лет скончалась популярная актриса

12:54

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:51

Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

12:50

Орнелла Мути цинично решила получить гражданство РФ: "Подаем заявление"

12:16

Кто цепляется за отношения до последнего: как ведут себя знаки зодиака после разрыва

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять