Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать 'черемуха' на украинском

Многие украинцы до сих пор называют это растение "черемухой", хотя в украинском языке существуют нормативные эквиваленты.

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Как сказать по-украински "черемуха" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно сказать на украинском "черемуха"

Чем отличаются черемшина и черемша

В повседневной речи украинцев до сих пор встречаются слова, пришедшие к нам из русского языка и закрепившиеся благодаря длительной русификации. Одно из них - "черемуха". Хотя его можно услышать и сейчас, в современном украинском литературном языке оно не имеет никакого права на существование.

Как сказать на украинском "черемуха"

В "Словаре украинского языка" указано, что небольшое дерево или куст с обильными белыми цветками, собранными в кисти, и черными съедобными ягодами называется черемха или черемуха. Также распространено название черемшина, пишет "24 Канал". Этими словами обозначают и сами плоды растения. Они являются нормативными и употребляются в литературном языке.

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Черемшина и черемша - не одно и то же

Часто украинцы путают слова "черемшина" и "черемша". Их сходство в звучании может вводить в заблуждение, но значения совершенно разные.

Черемшина - это дерево с белыми цветками и черными ягодами, о котором шла речь выше. Черемша, известная также как медвежий лук, - совсем другое растение. Это луковичная трава, занесенная в Красную книгу. Она имеет вкус, похожий на чеснок, и ценится за полезные свойства для организма.

Лингвист Александр Авраменко объясняет, что черемша - это дикий лук, который можно встретить в лесах весной, тогда как черемшина - дерево с ароматными цветами и ягодами.

Смотрите видео о том, чем отличаются черемшина и черемша:

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О персоне: Александр Авраменко Александр Авраменко (род. 7 мая 1971 г., Комишуваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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