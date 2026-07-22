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Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

Руслана Заклинская
22 июля 2026, 17:29
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МВФ считает, что нынешние заниженные тарифы создают финансовые риски.
Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему
Украина может повысить тарифы на газ и электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

  • Повышение тарифов на газ и электроэнергию возможно в 2027 году
  • Мораторий на повышение тарифов ежегодно обходится Украине примерно в 2,2% ВВП
  • Изменения возможны только после оценки социальных последствий

Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения. Такой план предусмотрен обновленным меморандумом Международного валютного фонда (МВФ) по итогам первого пересмотра программы сотрудничества.

В документе отмечается, что нынешние фиксированные тарифы на коммунальные услуги для домохозяйств составляют около 55% от уровня сопоставимых рыночных контрактов. Из-за этого энергетический сектор сталкивается со значительными финансовыми рисками и все больше зависит от государственной поддержки, грантов и льготного финансирования.

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Почему МВФ говорит о повышении тарифов

По оценке МВФ, мораторий на повышение тарифов, действующий с начала полномасштабной войны, ежегодно обходится Украине как минимум в 2,2% ВВП. В то же время адресные субсидии и помощь на оплату коммунальных услуг составляют около 0,6% ВВП.

Одним из примеров финансовой нагрузки на энергетику в фонде назвали ситуацию с НАК "Нафтогаз Украины". Компания была вынуждена привлекать дополнительные кредиты для ремонта энергетической инфраструктуры и импорта газа. Из-за этого ее долг в 2025 году вырос на 63% по сравнению с предыдущим годом.

В МВФ отмечают, что после разработки программ защиты для уязвимых категорий населения Украина сможет перейти к постепенной корректировке тарифов. Это должно помочь сократить долги энергетического сектора и обеспечить финансирование восстановления инфраструктуры.

В то же время в перспективе фонд ожидает полной либерализации цен на газ и электроэнергию, что должно способствовать привлечению инвестиций после завершения войны.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
​ Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Украинское правительство, со своей стороны, заявляет, что возможное повышение тарифов должно происходить только после анализа социальных последствий и реформирования системы поддержки населения. Также в Кабмине отмечают, что для восстановления энергетики требуется не только изменение тарифной политики, но и дополнительная помощь международных партнеров.

План действий, предусмотренный меморандумом МВФ:

  • Июль 2026 года - Министерство энергетики должно подготовить проект "дорожной карты" постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.
  • Декабрь 2026 года - правительство должно официально утвердить этот документ.
  • Февраль 2027 года - Кабмин совместно с МВФ оценит бюджетные и социальные последствия возможного пересмотра тарифов и разработает сценарии адресной помощи населению.

В МВФ заверили, что любые изменения тарифной политики должны быть направлены на защиту уязвимых домохозяйств, поддержание платежной дисциплины и сохранение финансовой стабильности страны.

Газ и теплоэнергетика нуждаются в пересмотре тарифов - мнение эксперта

Экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон пояснил, что нынешние цены на газ для населения не покрывают реальных расходов компании "Нафтогаз". По его словам, сейчас "голубое топливо" для бытовых потребителей продается по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр.

В то же время собственной добычи газа Украине недостаточно для обеспечения всех потребностей населения и теплоэнергетики. Поэтому часть ресурса приходится импортировать, покупая его примерно по 30 грн за кубометр.

Из-за разницы между закупочной и установленной ценой "Нафтогаз" фактически работает в убыток на части поставок для населения.

"Поэтому постепенно цены нужно будет приводить к обоснованному уровню", - добавил Макогон.

Тарифы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине из-за войны и роста расходов постепенно встает вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги. Эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что предпосылки для постепенного повышения цен на коммунальные услуги уже есть. Но это вопрос политической готовности правительства.

Также тариф на воду в размере почти 90 грн за кубометр, рассчитанный "Киевводоканалом", в столице вводить не будут. Киевские городские власти не согласовали такую ставку.

Кроме того, с 22 июля проезд в Киевской кольцевой электричке подорожал. Теперь билет стоит от 30 до 37 грн в зависимости от способа покупки.

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Об организации: МВФ

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированная организация и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может предоставлять кредиты любой из своих стран-членов, испытывающей нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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