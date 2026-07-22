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Незнакомец скрывался за стеной: семья пережила кошмар в съемном доме

Константин Пономарев
22 июля 2026, 11:57
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Семейная поездка превратилась в кошмар после того, как за фальшивой стеной арендованного дома обнаружили неизвестного мужчину.
В арендованном через Booking.com доме обнаружили незнакомого мужчину
В арендованном через Booking.com доме обнаружили незнакомого мужчину / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему семья заподозрила, что в доме кто-то есть
  • Что скрывалось за фальшивой стеной арендованного дома
  • Чем закончилась встреча с владельцем жилья

Семейная поездка на праздник обернулась шоком для женщины и ее близких после того, как в арендованном через Booking.com доме они обнаружили мужчину, скрывавшегося за фальшивой стеной.

После инцидента платформа начала расследование и временно сняла объявление о сдаче жилья. Тереза рассказала о случившемся в эфире ирландской программы Liveline на RTE, а подробности истории опубликовало издание Irish Mirror.

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Дом показался идеальным для ночевки

По словам женщины, она забронировала дом на одну ночь после семейного празднования дня рождения. Объявление было представлено как жилье, полностью предоставляемое гостям.

При заселении хозяин показал дом, а Тереза заметила, что в сушильной машине остается его одежда. На вопрос, будет ли он возвращаться ночью, мужчина ответил отрицательно.

Хотя женщину насторожило, что рядом с детской спальней находилась запертая комната, семья решила не отменять поездку и отправилась на праздник.

Странности начались после возвращения

Когда семья поздно вечером вернулась в дом, они заметили, что стиральная машина снова работает. Это заставило Терезу предположить, что хозяин все же вернулся.

Она попросила своего партнера еще раз осмотреть комнаты. Во время проверки внимание мужчины привлекла необычная перегородка в гостиной.

Конструкция оказалась тонким листом гипсокартона
Конструкция оказалась тонким листом гипсокартона / Фото: Irish Mirror

По словам Терезы, конструкция оказалась тонким листом гипсокартона, который легко сдвинулся. За ним находилось темное скрытое пространство.

За стеной оказался человек

Когда перегородка сместилась, семья услышала голос, доносившийся из-за стены.

"Кто-нибудь там есть?" - спросила Тереза.

В ответ прозвучало: "Да".

После этого женщина сразу забрала детей и покинула дом. Она рассказала, что в темноте невозможно было понять размеры скрытого помещения или увидеть человека.

По ее словам, пережитый момент стал одним из самых страшных в жизни. Дети были настолько напуганы, что буквально замерли на месте.

После случившегося хозяйка жилья встретилась с владельцем

Позже Тереза встретилась с владельцем дома и рассказала ему, насколько травмирующим оказался этот случай для всей семьи.

По словам женщины, мужчина заявил, что ранее с ней не встречался. Когда она спросила, почему он не предупредил о своем присутствии, хозяин, как утверждает Тереза, ответил, что в его отзывах подобных жалоб нет.

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события. Они несколько лет жили в старинном доме, где, по их словам, происходили необъяснимые явления.

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Об источнике: Irish Mirror

Irish Mirror - это ирландская версия британского таблоида Daily Mirror.

Входит в медиагруппу Reach plc, которая владеет множеством новостных сайтов и газет.

Работает в основном в формате онлайн-новостей.

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