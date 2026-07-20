Почему 21 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

21 июля нежелательно купаться в реках, озерах или других водоемах, ведь по поверьям вода уже начинает терять летнее тепло.

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Почему 21 июля нельзя купаться в водоемах / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Какой церковный праздник 21 июля

Что можно делать 21 июля

Что нельзя делать 21 июля

Во вторник, 21 июля, по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Симеона, Христа ради юродивого, и его сподвижника Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 июля

Согласно церковному преданию, святые жили в VI веке и с юных лет были близкими друзьями. Однажды они отправились в паломничество в Иерусалим, чтобы поклониться христианским святыням. Посещение гроба Господня настолько повлияло на них, что они решили полностью посвятить свою жизнь Богу и отказаться от мирской суеты.

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После возвращения из Святой земли Симеон и Иоанн поселились в пустыне неподалеку от реки Иордан. Почти тридцать лет они провели в уединении, проводя дни в молитве, строгом посте и тяжелом труде. Их духовным наставником был опытный старец, помогавший им укрепляться в вере и преодолевать жизненные испытания.

Годы, проведенные в пустыне, стали для подвижников временем глубокого духовного очищения. Однако со временем Симеон почувствовал, что Господь призывает его вернуться к людям и служить им иным способом.

Он избрал подвиг юродства Христа ради - особую форму духовного служения, при которой человек сознательно скрывает свою святость под видом странного или нелепого поведения. Таким образом юродивые избегали человеческой славы, обличали пороки и помогали людям задуматься о собственной жизни.

Симеон поселился в сирийском городе Эмеса, который сегодня известен как Хомс. Для окружающих он выглядел чудаком: мог вести себя необычно, шутить или совершать непонятные поступки. Из-за этого многие насмехались над ним, не подозревая, что за внешней странностью скрываются глубокая вера и искреннее милосердие.

Тайно Симеон помогал бедным и нуждающимся, поддерживал отчаявшихся, наставлял грешников на путь покаяния и совершал множество добрых дел.

Иоанн же остался верен отшельнической жизни. Он продолжал жить в пустыне, посвящая себя непрестанной молитве за людей и весь мир.

Хотя друзья больше не жили вместе, их духовная связь не прерывалась. По преданию, Иоанн знал о служении Симеона и постоянно поддерживал его своими молитвами.

Приметы 21 июля

Гроза 21 июля - к обильному урожаю зерновых.

Много росы утром - день будет жарким и ясным.

Вечерний туман - следующий день обещает быть погожим.

Что нельзя делать 21 июля

Не рекомендуется работать с острыми инструментами, такими как нож, топор или коса, поскольку считается, что это может привести к порезам или другим травмам. Нежелательно купаться в реках, озерах или других водоемах, ведь по поверьям вода уже начинает терять летнее тепло.

Что можно делать 21 июля

По народным верованиям, 21 июля следует избегать лишних разговоров и посвятить день полезным делам. Это благоприятное время для домашних хлопот: можно навести порядок в хозяйстве, поработать в саду или на огороде, упорядочить погреб или амбар, постирать одежду, почистить кухонную утварь, перебрать теплые вещи и заняться заготовкой овощей и фруктов на зиму.

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