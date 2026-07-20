Почему 21 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 21 июля
- Что можно делать 21 июля
- Что нельзя делать 21 июля
Во вторник, 21 июля, по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Симеона, Христа ради юродивого, и его сподвижника Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 21 июля
Согласно церковному преданию, святые жили в VI веке и с юных лет были близкими друзьями. Однажды они отправились в паломничество в Иерусалим, чтобы поклониться христианским святыням. Посещение гроба Господня настолько повлияло на них, что они решили полностью посвятить свою жизнь Богу и отказаться от мирской суеты.
После возвращения из Святой земли Симеон и Иоанн поселились в пустыне неподалеку от реки Иордан. Почти тридцать лет они провели в уединении, проводя дни в молитве, строгом посте и тяжелом труде. Их духовным наставником был опытный старец, помогавший им укрепляться в вере и преодолевать жизненные испытания.
Годы, проведенные в пустыне, стали для подвижников временем глубокого духовного очищения. Однако со временем Симеон почувствовал, что Господь призывает его вернуться к людям и служить им иным способом.
Он избрал подвиг юродства Христа ради - особую форму духовного служения, при которой человек сознательно скрывает свою святость под видом странного или нелепого поведения. Таким образом юродивые избегали человеческой славы, обличали пороки и помогали людям задуматься о собственной жизни.
Симеон поселился в сирийском городе Эмеса, который сегодня известен как Хомс. Для окружающих он выглядел чудаком: мог вести себя необычно, шутить или совершать непонятные поступки. Из-за этого многие насмехались над ним, не подозревая, что за внешней странностью скрываются глубокая вера и искреннее милосердие.
Тайно Симеон помогал бедным и нуждающимся, поддерживал отчаявшихся, наставлял грешников на путь покаяния и совершал множество добрых дел.
Иоанн же остался верен отшельнической жизни. Он продолжал жить в пустыне, посвящая себя непрестанной молитве за людей и весь мир.
Хотя друзья больше не жили вместе, их духовная связь не прерывалась. По преданию, Иоанн знал о служении Симеона и постоянно поддерживал его своими молитвами.
Приметы 21 июля
- Гроза 21 июля - к обильному урожаю зерновых.
- Много росы утром - день будет жарким и ясным.
- Вечерний туман - следующий день обещает быть погожим.
Что нельзя делать 21 июля
Не рекомендуется работать с острыми инструментами, такими как нож, топор или коса, поскольку считается, что это может привести к порезам или другим травмам. Нежелательно купаться в реках, озерах или других водоемах, ведь по поверьям вода уже начинает терять летнее тепло.
Что можно делать 21 июля
По народным верованиям, 21 июля следует избегать лишних разговоров и посвятить день полезным делам. Это благоприятное время для домашних хлопот: можно навести порядок в хозяйстве, поработать в саду или на огороде, упорядочить погреб или амбар, постирать одежду, почистить кухонную утварь, перебрать теплые вещи и заняться заготовкой овощей и фруктов на зиму.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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