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Как размножить розу летом: садовница показала простую технику с черенками

Руслана Заклинская
20 июля 2026, 16:35обновлено 20 июля, 18:19
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Блогерша показала, как из одного побега вырастить новый куст розы.
Как размножить розу летом: садовница показала простую технику с черенками
Размножение роз черенками / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно срезать черенки роз
  • Какое место подходит для укоренения
  • Сколько времени растет новый куст

Плетистые розы можно легко размножить самостоятельно, не покупая новые саженцы. Для этого достаточно правильно подготовить черенок, высадить его в почву и создать условия для укоренения. Если соблюдать несколько простых правил, уже к осени можно получить новые укоренившиеся растения.

Главред узнал, как размножить плетистую розу летом.

видео дня

Когда размножать розы черенками

Блогерша из Львовской области Ольга Мартинишин, известная в соцсетях как "Баба Оля на псевдо Чех", показала в Facebook технику размножения плетистой розы непосредственно в сезон цветения. С заготовкой черенков стоит поторопиться, пока куст еще активно цветет и не утратил своей декоративности.

"Как раз сейчас пора начинать размножать розы. Они уже расцвели", - отмечает Мартинишин.

Как правильно срезать и подготовить черенок розы

Главный секрет - в выборе побега. На нем должен быть цветок, которым придется пожертвовать ради будущего куста.

"Вот так беру побег, срезаю тот, на котором есть цветочек. Цветочек, к сожалению, приходится немного обрезать", - рассказывает блогерша.

После срезки побег нужно очистить от лишнего. Оставить следует только саму сердцевину стебля с узлами от листьев.

"Берем серединку от черенка. Срезаю, оставляю только те косточки от листочков, вдоль стебелька", - объясняет Мартинишин.

Не каждый побег подходит для размножения. Слишком пышный цветок на черенке, по словам блогерши, является поводом взять другой.

Смотрите видео о том, как вырастить розы из черенков:

Какое место и условия нужны для укоренения

Место для будущего саженца имеет не меньшее значение, чем сам черенок. Прямой солнечный свет подходит не всегда, поэтому блогер предлагает альтернативу.

"Солнце, тень - можно даже на сильном солнце, но тогда нужна та баночка, которую вы будете закрывать или закрашивать, чтобы она не пропускала свет и создавала тень", - объясняет Мартинишин.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Для создания тепличного эффекта можно дополнительно использовать стимулятор корнеобразования.

"Можете воспользоваться каким-нибудь укоренителем, замочить его, а затем плотно накрыть баночкой, чтобы он не пересыхал", - советует блогерша.

Сколько времени приживается черенок и как его сажать

Угол наклона и количество почек на черенке также влияют на результат приживаемости.

"В землю достаточно одной, можно двух почек, можно трех, под углом примерно 60 градусов. Одна обязательно должна быть сверху, чтобы пустила листочек. Глубоко сажать не нужно", - рассказывает Мартинишин.

Первые недели после посадки являются решающими, поскольку именно тогда становится понятно, прижился ли побег.

"К осени уже должны появиться корешки. Если почернело, значит, он погиб", - отмечает блогерша.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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