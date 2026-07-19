Клубника удивит рекордным урожаем: главная летняя хитрость опытных дачников

Клубнику можно успешно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах или специальных тканевых мешках.

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Как получить богатый урожай клубники / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Клубнику можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах

Особое внимание следует уделять поливу, клубника плохо переносит пересыхание

Подкармливать контейнерную клубнику советуют примерно раз в две недели

По словам опытных садоводов, хороший урожай клубники зависит не только от сорта растения, но и от правильного ухода в течение всего сезона.

Одной из самых важных летних процедур считается своевременное удаление усов, поскольку они отнимают у куста силы, необходимые для формирования ягод, пишет Express.

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Специалисты отмечают, что клубнику можно успешно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах или специальных тканевых мешках. Последний вариант особенно удобен: такие емкости хорошо пропускают воздух, не позволяют корням переплетаться, их проще переносить и поливать.

Высаживать растения рекомендуют весной, когда минует угроза заморозков. Для посадки подходит универсальный плодородный грунт, а место должно хорошо освещаться солнцем. Чтобы кусты активно цвели и плодоносили, им необходимо не менее шести-восьми часов прямого солнечного света ежедневно.

Особое внимание следует уделять поливу. Клубника плохо переносит пересыхание почвы, особенно если растет в контейнерах, где земля быстро теряет влагу. В жаркую погоду растениям может понадобиться полив дважды в день - утром и вечером. При этом воду рекомендуется лить только под корень, избегая попадания на листья, сердцевину куста и ягоды, чтобы снизить риск развития серой гнили.

Не менее важна регулярная подкормка. Во время активного роста многие садоводы используют жидкие удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора. Часто для этих целей применяют удобрения, предназначенные для томатов, так как они стимулируют образование цветков, способствуют развитию завязей и помогают получить более крупные, сладкие и сочные ягоды. Подкармливать контейнерную клубнику советуют примерно раз в две недели.

Кроме полива и удобрений, специалисты рекомендуют регулярно удалять появляющиеся усы. Если их оставить, растение начнет расходовать питательные вещества на образование новых розеток, а не на развитие плодов. Своевременная обрезка позволяет направить все ресурсы куста на созревание урожая, благодаря чему ягоды вырастают более крупными, а их количество заметно увеличивается.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как ухаживать за клубникой:

В этом видео автор подробно объясняет, какие работы необходимо провести с клубникой сразу после завершения плодоношения, чтобы растения оставались здоровыми и порадовали хорошим урожаем в следующем сезоне. Он рассказывает, почему нельзя оставлять кусты без ухода после сбора ягод и какие процедуры помогают им быстрее восстановиться.

В ролике показано, как правильно обрезать старые листья и ненужные усы, не повреждая сердцевину растения. Также автор объясняет, чем лучше подкормить клубнику после плодоношения, чтобы восполнить запас питательных веществ и стимулировать закладку будущих цветочных почек.

Кроме того, зрители узнают, как привести в порядок грядки: удалить сорняки, разрыхлить почву, при необходимости обновить мульчу и создать благоприятные условия для дальнейшего роста кустов. Автор делится практическими советами, показывает каждый этап ухода и рассказывает, каких ошибок следует избегать. Видео будет полезно всем, кто хочет сохранить клубнику здоровой и добиться обильного урожая в следующем году.

Ранее Главред писал о том, как победить земляничного клеща. Главный враг клубники - земляничный клещ. Если вовремя не отреагировать, то ягоды засохнут.

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