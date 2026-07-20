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Путинистка Королева платит тысячи долларов за "Москву" в США - детали

Кристина Трохимчук
20 июля 2026, 05:55
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Певице придется отдавать крупные суммы из-за резкого скачка стоимости ее американских апартаментов.
Наташа Королева - недвижимость в США
Наташа Королева - недвижимость в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Какую сумму обязана выплачивать Наташа Королева США
  • Где именно располагается недвижимость артистки

Российская певица Наташа Королева столкнулась с ростом расходов на содержание зарубежной недвижимости. Теперь артистке придется выплачивать не менее 3,4 тысячи долларов в год, сообщают росСМИ.

Ежегодный налог на ее квартиру в американском штате Флорида существенно вырос. Речь идет об апартаментах площадью свыше 150 квадратных метров на 14-м этаже жилого комплекса Winston Towers 300. Здание расположено в курортном городе Санни-Айлс-Бич - прибрежном районе, который в США называют "маленькой Москвой" из-за большого количества русскоязычных жителей.

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Наташа Королева
Наташа Королева - квартира в США / фото: instagram.com, Наташа Королева

Согласно официальным отчетам, в 2026 году налоговая база объекта Королевой выросла с 216 тысяч до 230 тысяч долларов из-за увеличения кадастровой стоимости. С учетом местной ставки в 1,5–1,6%, ориентировочный ежегодный платеж для певицы теперь составит от 3440 до 3670 долларов.

На сегодняшний день финансовую нагрузку все еще частично сдерживает система местных налоговых льгот. Однако действие этих послаблений постепенно сходит на нет, и в обозримой перспективе сумма в квитанциях рискует увеличиться еще больше.

Наташа Королева счастлива в браке с Тарзаном
Наташа Королева платит налоги в США / фото: instagram.com, Наташа Королева

По иронии судьбы, ярая сторонница "русского мира" предпочитает вкладывать заработанные деньги в недвижимость на территории США - страны, которую российская пропаганда называет главным врагом. Артистка исправно пополняет американский бюджет, ежегодно выплачивая тысячи долларов за квартиру в Майами и покупая жилье в районе с говорящим названием "Маленькая Москва".

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Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу, которая не так давно впервые стала мамой, порадовала подписчиков свежим контентом со своим маленьким сыном. Артистка показала в Instagram, как выглядит трехмесячный Марк-Габриэль, растрогав поклонников милыми кадрами.

Также принц Гарри и Меган Маркл всерьез рассматривают возможность возвращения в Великобританию. По словам близкого друга Гарри, в окружении принца все отчетливее ощущается, что Сассексы начали чувствовать себя "немного нежелательными в Америке".

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О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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