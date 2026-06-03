Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ в родную страну, показала себя на пляже в купальнике.
Как сообщалось раньше, муж-стриптизер некогда украинской певицы настаивал на том, чтобы путинистка похудела. Для этого она села на специальные инъекции для похудения, чтобы нравиться своему путинисту-стрингоносцу.
Теперь путинистка опубликовала фото в купальнике на пляже, где похвасталась своим далеко не молодым телом и новыми формами.
Путинистка сильно похудела, однако ее тело не выглядит красиво, оставаясь рыхлым и возрастным.
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Ранее Главред сообщал, что украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки.
Ранее также стало известно, что грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария, стал отцом в третий раз.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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