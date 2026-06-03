Наташа Королева показалось в купальнике и удивила своим видом.

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Наташа Королева, Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, Ани Лорак

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ в родную страну, показала себя на пляже в купальнике.

Как сообщалось раньше, муж-стриптизер некогда украинской певицы настаивал на том, чтобы путинистка похудела. Для этого она села на специальные инъекции для похудения, чтобы нравиться своему путинисту-стрингоносцу.

Королева выгуляла зеленый купальник / Фото Instagram/koroleva__star

Теперь путинистка опубликовала фото в купальнике на пляже, где похвасталась своим далеко не молодым телом и новыми формами.

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Путинистка сильно похудела, однако ее тело не выглядит красиво, оставаясь рыхлым и возрастным.

Королева выгуляла зеленый купальник / Фото Instagram/koroleva__star

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О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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