Массовые акции из-за отставки Федорова: у Зеленского готовят важные решения

Президент отреагировал на протесты еще в первый день, говорит Сергей Лещенко.

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В ОП отреагировали на ситуацию после отставки Михаила Федорова / Коллаж: Главред, фото: Telegram В.Зеленского, скриншот

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Сигнал от протестующих был услышан, заявил Сергей Лещенко

Готовятся процедурные решения, подчеркнули в ОП

В Офисе президента прокомментировал массовые акции протеста, которые проходят во многих городах Украины после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны.

Сигнал от протестующих был услышан, но нужно время для проведения решений, заявил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире Мы – Украина.

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Представитель ОП подчеркнул, что президент отреагировал на протесты еще в первый день. И тогда он сказал, что граждан в Украине всегда слышат.

"И у него уже есть опыт, каким образом реагировать. Напомним, год назад была похожая ситуация - президент не игнорировал голос украинских граждан. И я убежден, что так же будет и сейчас. Нужно, конечно, время для того, чтобы все процедурные решения провести, чтобы соответствующие решения подготовить. Просто мы имеем дело с государством, а оно, к сожалению, не работает как частный стартап, немного медленнее всего. Но, безусловно, сигнал услышан, и ответный сигнал президента в ответ тоже был дан", - заверил Лещенко.

Смотрите видео - комментарий Сергея Лещенко:

/ Скриншот

Протесты из-за отставки Федорова: что известно

Протестные мероприятия из-за отставки Михаила Федорова проходят не только в столице, но и в ряде других городов Украины. Участники акций вышли на улицы, в частности, во Львове, Днепре, Николаеве и Одессе.

Также сообщения о митингах поступают из Тернополя, Полтавы, Харькова, Ивано-Франковска, Кропивницкого и других населенных пунктов.

В Запорожье участники акции подготовили необычную постановку - они воспроизвели известную картину "Запорожцы пишут письмо султану" и передали открытое обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Укринформ.

Организаторы заявляют, что намерены продолжать проведение акций ежедневно до тех пор, пока представители власти не рассмотрят и не выполнят выдвинутые требования.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины. После этого он представил результаты работы Министерства обороны, в частности рассказал об изменениях в сфере оборонных закупок, развитии беспилотных систем и обеспечении украинской армии.

Напомним, Федоров заявил о сложностях во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, отдельные инициативы его команды в Минобороны якобы не получали поддержки со стороны военного руководства.

Как сообщалось, Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровые решения и ситуацию вокруг отставки. Он отметил, что граждане имеют право на мирные протесты, но объяснил необходимость вмешательства во взаимодействие между руководством ВСУ и Министерством обороны.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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