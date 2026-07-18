Народные приметы 19 июля: что категорически запрещено поднимать с земли

Читайте в материале:
- Какие приметы предсказывают погоду и урожай
- Чего нельзя делать 19 июля
- Какие праздники и именины отмечают в этот день
19 июля в Украине сочетает религиозные традиции и светские события. Православная церковь в этот день чтит память преподобной Мокрины, сестры Василия Великого. В гражданском календаре эта дата отмечена как День тренера, День новых друзей и Международный день ретейнеров. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает РБК-Украина, в народной традиции этот день считался чрезвычайно важным переломным моментом лета, поэтому особое внимание наши предки уделяли наблюдению за погодой и природой.
Главные народные приметы 19 июля
В народном календаре день святой Мокрины считался предвестником осени. Люди верили, что погода в этот день определяет, какими будут следующие месяцы и удастся ли собрать щедрый урожай.
В частности, обращали внимание на следующие приметы:
- Солнечная и сухая погода - верный признак того, что осень будет теплой и сухой, а уборка урожая пройдет без проблем.
- Затяжной дождь - предупреждал о возможном неурожае, ведь из-за чрезмерной влажности сено и зерно могли испортиться.
- Утренняя облачность - если утром небо затянуло облаками, это не означало, что непогода продлится весь день: обычно к вечеру небо полностью прояснялось.
- Полное отсутствие осадков - если день проходил без единой капли дождя, считалось, что засушливая погода продержится до конца лета.
Особое значение имела примета, связанная с дождем. Считалось, что попасть под дождь 19 июля - к большой удаче. По поверью, июльская вода в этот день обладала целебной силой и дарила здоровье на целый год.
Что запрещено делать в этот день
Чтобы не навлечь на себя и семью неприятности, в день Мокрины старались соблюдать несколько строгих правил:
- не ходить в грязной одежде, поскольку неопрятность, по поверьям, могла привлечь в дом бедность и горе;
- не поднимать с земли чужие вещи или деньги, чтобы не взять на себя проблемы и болезни их владельца;
- не ссориться и не выяснять отношения, чтобы не накапливать негатив, который потом будет трудно преодолеть;
- не употреблять алкогольные напитки;
- не отказывать в помощи тем, кто оказался в затруднительном положении, ведь добрые дела в этот день, по поверьям, возвращаются сторицей.
Что ещё празднуют 19 июля
Помимо церковного чествования святой Мокрины, преподобного Дия Константинопольского, Паисия Печерского и блаженного Стефана, 19 июля также отмечают:
- День тренера в Украине - профессиональный праздник наставников, учрежденный в честь первого участия сборной Украины в Олимпийских играх 1996 года.
- День новых друзей - неофициальный праздник, призывающий быть открытыми к новым знакомствам и расширять круг общения.
- Международный день ретейнеров - дата, напоминающая о важности ухода за зубами после ортодонтического лечения.
День ангела 19 июля отмечают Роман, Григорий, Дмитрий, Степан и Евгения. Родившиеся в этот день по знаку зодиака - Раки.
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