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Народные приметы 19 июля: что категорически запрещено поднимать с земли

Марина Иваненко
18 июля 2026, 15:00
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19 июля в народе считалось днём, определяющим погоду на осень. Почему 19 июля советовали избегать ссор, не поднимать найденные предметы и следить за дождём.
Приметы на 19 июля
Приметы на 19 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие приметы предсказывают погоду и урожай
  • Чего нельзя делать 19 июля
  • Какие праздники и именины отмечают в этот день

19 июля в Украине сочетает религиозные традиции и светские события. Православная церковь в этот день чтит память преподобной Мокрины, сестры Василия Великого. В гражданском календаре эта дата отмечена как День тренера, День новых друзей и Международный день ретейнеров. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает РБК-Украина, в народной традиции этот день считался чрезвычайно важным переломным моментом лета, поэтому особое внимание наши предки уделяли наблюдению за погодой и природой.

видео дня

Главные народные приметы 19 июля

В народном календаре день святой Мокрины считался предвестником осени. Люди верили, что погода в этот день определяет, какими будут следующие месяцы и удастся ли собрать щедрый урожай.

В частности, обращали внимание на следующие приметы:

  • Солнечная и сухая погода - верный признак того, что осень будет теплой и сухой, а уборка урожая пройдет без проблем.
  • Затяжной дождь - предупреждал о возможном неурожае, ведь из-за чрезмерной влажности сено и зерно могли испортиться.
  • Утренняя облачность - если утром небо затянуло облаками, это не означало, что непогода продлится весь день: обычно к вечеру небо полностью прояснялось.
  • Полное отсутствие осадков - если день проходил без единой капли дождя, считалось, что засушливая погода продержится до конца лета.

Особое значение имела примета, связанная с дождем. Считалось, что попасть под дождь 19 июля - к большой удаче. По поверью, июльская вода в этот день обладала целебной силой и дарила здоровье на целый год.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Что запрещено делать в этот день

Чтобы не навлечь на себя и семью неприятности, в день Мокрины старались соблюдать несколько строгих правил:

  • не ходить в грязной одежде, поскольку неопрятность, по поверьям, могла привлечь в дом бедность и горе;
  • не поднимать с земли чужие вещи или деньги, чтобы не взять на себя проблемы и болезни их владельца;
  • не ссориться и не выяснять отношения, чтобы не накапливать негатив, который потом будет трудно преодолеть;
  • не употреблять алкогольные напитки;
  • не отказывать в помощи тем, кто оказался в затруднительном положении, ведь добрые дела в этот день, по поверьям, возвращаются сторицей.

Что ещё празднуют 19 июля

Помимо церковного чествования святой Мокрины, преподобного Дия Константинопольского, Паисия Печерского и блаженного Стефана, 19 июля также отмечают:

  • День тренера в Украине - профессиональный праздник наставников, учрежденный в честь первого участия сборной Украины в Олимпийских играх 1996 года.
  • День новых друзей - неофициальный праздник, призывающий быть открытыми к новым знакомствам и расширять круг общения.
  • Международный день ретейнеров - дата, напоминающая о важности ухода за зубами после ортодонтического лечения.

День ангела 19 июля отмечают Роман, Григорий, Дмитрий, Степан и Евгения. Родившиеся в этот день по знаку зодиака - Раки.

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