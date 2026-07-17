Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

Жданов подчеркнул, что Киев по-прежнему является объектом морально-психологического давления на украинцев.

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Угроза массированного удара по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Россия готова к новому массированному удару в ближайшие дни

Удар по аэродрому мог отсрочить атаку

Известны основные цели российских обстрелов

В настоящее время страна-агрессор Россия уже накопила необходимый запас ракет, подготовила авиацию и экипажи для нового массированного обстрела Украины и готова к удару. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По его словам, массированный удар, который мог произойти раньше, был отложен после украинского удара по российскому аэродрому.

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"Я считаю, что они готовы к массированному удару. В смысле накопления ракет, подготовки самолетов, экипажей и так далее. Я думаю, что единственная причина, по которой, допустим, позавчера не произошло массированного удара, - это то, что мы нанесли удар по аэродрому. И это могло привести к отсрочке этого удара. Думаю, что через несколько суток они будут пытаться исправить ситуацию, потушить пожары, устранить первоначальные последствия этого удара. И вполне вероятно, что в ближайшие дни мы можем ожидать очередного массированного удара", - подчеркнул он.

Жданов добавил, что основные цели российских ударов определены давно. В частности, по его мнению, Киев остается объектом морально-психологического давления на украинцев.

Он подчеркнул, что Россия атакует Одессу, чтобы нанести удар по украинской экономике и работе морских портов.

"Одесса - это как попытка закрыть наши южные торговые ворота. Видите, они уже частично достигли своих целей, потому что страховщики отказываются страховать суда, идущие в порты Одессы. А это бьет по нашему товарообороту и по нашей экономике. У нас только порты Одесской области на сегодняшний день работают как порты в полном смысле этого слова", - пояснил эксперт.

В то же время Днепр, Запорожье, Харьков и Сумы являются тыловыми хабами обеспечения украинских войск. А Полтавская область регулярно попадает под удары из-за добычи газа.

"Днепр, Запорожье, Харьков, Сумы - это как тыловые хабы для обеспечения фронта и накопления сил и средств обороны Украины. Полтава - это как столица газодобычи на территории Украины. И по Полтаве и Полтавской области тоже наносят удары", - подытожил Жданов.

Сколько ракет производит РФ ежемесячно

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что в настоящее время РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна изготовить 90 таких ракет.

По его словам, если с поставками необходимых компонентов все в порядке, то за месяц может быть произведено и более сотни баллистических ракет.

"Если Россия будет поддерживать такой же высокий уровень интенсивности ударов, как сейчас, то есть каждые три суток, то через месяц запасы баллистических ракет могут иссякнуть. Россияне будут продолжать производить новые ракеты, но перейдут на более жесткую экономию", - подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия может нанести массированные удары по Киеву и области с использованием баллистических ракет. Угроза удара сохраняется в течение ближайших двух дней.

В ГУР заявили, что оккупационная армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.

Кроме того, вечером 17 июля в Харькове раздавались взрывы - центр города атаковала армия страны-агрессора РФ, в результате есть погибший и раненые. Также в результате удара РФ загорелся автомобиль.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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