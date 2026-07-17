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РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

Алексей Тесля
17 июля 2026, 20:46
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Один мужчина погиб в результате вражеского "прилета" в Шевченковском районе Харькова.
взрыв, КАБ
РФ ударила по Харькову / Коллаж: Главред, фото Defense Express, pixabay

Главное:

  • В Харькове прогремели взрывы - центр города атаковала армия РФ
  • Есть погибший, число пострадавших выросло до 9 человек

В Харькове прогремели взрывы - центр города атаковала армия страны-агрессора РФ, в результате есть жертва и раненые.

По данным харьковского городского головы Игоря Терехова, по меньшей мере 1 человек погиб, восемь, в том числе двое детей, пострадали в результате удара по центру Харькова.

видео дня

Ранее он сообщал, что пострадали около 10 человек, треть из которых – дети.

Информацию также подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его информации, один мужчина погиб в результате вражеского "прилета" в Шевченковском районе Харькова.

"Также пострадали 7-летний и 2-летний мальчики. И 24-летний и 50-летний мужчины", - рассказал он.

Синегубов также добавил, что в результате удара РФ загорелся автомобиль.

Позднее Терехов уточнил, что число пострадавших в результате удара РФ выросло до 9 человек.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

В Минобороны оценили, как часто РФ может бить оакетами

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что Россия не располагает достаточным запасом ракет, чтобы регулярно проводить масштабные атаки по Украине каждую неделю.

По его мнению, российские войска продолжат использовать отдельные запуски баллистических ракет, стремясь оказывать давление на гражданское население и сохранять постоянную угрозу.

При этом эксперт не исключает, что время от времени Россия все же сможет организовывать крупные ракетные удары, однако происходить они будут значительно реже, чем точечные атаки.

"Время от времени будут массированные залпы - например, по 20–30 баллистических ракет. Возможно, раз в месяц или раз в несколько недель", - отметил он.

Удары по Харькову - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что страна-агрессор Россия атаковала Харьков "Шахедами". Зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, есть пострадавшие.

Напомним, российские войска цинично нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы, в результате чего есть погибший и раненые.

Как сообщалось, российские оккупанты убили с помощью дрона жительницу села Токаровка Вторая в Харьковской области. Женщина была последним человеком, который там оставался и жил.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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