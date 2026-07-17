У Путина остался лишь один вариант: какое оружие способно изменить ход войны

Публицист объяснил, какой удар выгоднее для Кремля, и призвал усилить давление на Россию.

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Оружие возмездия Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления публициста:

У Путина остался шанс создать оружие возмездия

Ядерный удар бессмыслен, потому что его легко доказать

Реальная угроза - биологическое оружие из лабораторий РФ

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает последний сценарий, способный изменить ход войны против Украины, - и речь идет не о ядерном, а о биологическом ударе. Об этом в интервью Главред рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Он убежден, что нынешний глава Кремля уже не является самостоятельной фигурой, однако система вокруг него все же держит наготове последний инструмент давления.

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"Путин - это фигура, которая просто досиживает свой срок. Но система дает ему еще один шанс, потому что знает: у Путина остается одна возможность, о которой никто не расскажет. И вот здесь я хотел бы обратиться к Зеленскому, Буданову, Малюку и руководству СБУ и предупредить: у Путина еще есть шанс изменить ход войны - у него есть шанс создать оружие возмездия", - подчеркнул Сотник.

Почему ядерное оружие не изменит ход войны

Публицист отвергает версию о возможном ядерном сценарии сразу по нескольким причинам.

"Многие "хорошие россияне" говорят о возможности применения ядерного оружия. Но в применении ядерного оружия нет смысла, оно не изменит ход войны. Всем будет очевидно, кто именно нанес такой удар, никаких военных преимуществ это не даст, а от России отвернутся даже последние партнеры, в частности Китай", - убежден он.

По его словам, нынешняя ситуация коренным образом отличается от 1945 года, когда США применили атомную бомбу и одновременно продемонстрировали человечеству ужасы этого оружия, чтобы оно больше никогда не использовалось. Сегодня, подчеркивает Сотник, ядерный удар был бы губительным прежде всего для самой системы, поэтому Кремль на него не решится.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ставка на биологическое оружие

Вместо этого гораздо более реалистичным сценарием публицист называет удар биологическим оружием - и объясняет, чем именно он выгоден Москве.

"Если применить ядерное оружие, то всем будет понятно, кто это сделал, а если применяется бактериологическое оружие, после чего начинается пандемия, тогда никто уже не сможет с уверенностью сказать, откуда все это взялось", - добавил он.

По словам журналиста, сеть профильных лабораторий в России еще с советских времен остается действующей.

"Пока такого оружия в России нет, но оно может появиться. Поэтому необходимо уже сейчас усиливать удары по ее территории", - подытожил Сотник.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о страхах и личной мини-армии Путина, о подготовке Кремлем "оружия возмездия", а также о финале войны и России:

Почему РФ не будет применять ядерное оружие

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что ядерное оружие не будет применено.

По его словам, если бы Россия была готова применить ядерное оружие, она бы начала именно с него.

"Удар ядерным оружием по Киеву в 2022 году создал бы чрезвычайно серьезную проблему для Украины. И сейчас россияне точно не будут играть с ядерным оружием по одной простой причине: у нас появились средства поражения, которые могут создать на европейской части России гораздо большие проблемы, чем удар тактическим ядерным оружием по нашей территории", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Турция выступила с новой инициативой по поводу войны России против Украины, предложив сторонам ввести частичный мораторий на боевые действия в двух критически важных сферах - энергетической инфраструктуре и акватории Черного моря.

Президент США Дональд Трамп надеется, что война в Украине завершится до конца его пребывания в Белом доме. Он признался, что не раз убеждал российского диктатора Путина завершить войну.

Кроме того, в ближайшем окружении российского лидера Владимира Путина есть люди, которые поддерживают намерение Украины завершить войну и понимают, что миру нет альтернативы.

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О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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