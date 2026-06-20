Угроза удара РФ ядерным оружием по Украине: Свитан назвал главное условие

Роман Свитан прокомментировал угрозу применения РФ ядерного оружия в войне с Украиной.

https://glavred.info/world/ugroza-udara-rf-yadernym-oruzhiem-po-ukraine-svitan-nazval-glavnoe-uslovie-10774253.html Ссылка скопирована

Может ли РФ применить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений Свитана:

Если бы РФ была готова применить ядерку, она бы с нее начала

Без эффекта неожиданности это становится рядовым вооружением

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал угрозу применения РФ ядерного оружия в войне с Украиной.

"Ядерка в ход не пойдет. Если бы Россия была готова применить ядерку, она бы с нее начала. Удар ядерным оружием по Киеву в 2022 году создал бы серьезнейшую проблему для Украины. И сейчас россияне точно не будут баловаться ядеркой по одной простой причине: у нас появились средства поражения, которые могут создать на европейской части России намного большие проблемы, чем удар тактическим ядерным оружием по нашей территории", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил, что у россиян 11 атомных станций, 35 работающих энергоблоков, которые также могут подвергнуться ударам.

"Что такое удар по атомным станциям? Это 35 Чернобылей. А что такое 35 Чернобылей на европейской части российской территории? Это можно ставить крест на этой территории на 700 миллионов лет (именно таков период полураспада урана-235) или на 4,5 миллиарда лет (таков период полураспада урана-238). Солнце сожжет Землю, а на европейской части российской территории никто жить не будет – разве что останутся там двухголовые курицы, которые на гербе у россиян", - сказал он.

Собеседник указал, что логика ведения боевых действий такова, что сразу используется все новое, что только появляется.

"Потому что только так возможен эффект неожиданности, который усиливает воздействие любого нового вида вооружения. А если эффект неожиданности не используется, то это становится рядовым вооружением. Так вот, у России нет ничего нового. Если бы что-то новое было, они бы это давно использовали", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Эксперты о последствиях глобального ядерного конфликта

Специалисты предупреждают, что масштабная ядерная война может привести к катастрофическим последствиям для человечества уже в первые часы после обмена ударами. По отдельным оценкам, число жертв в таком сценарии может исчисляться миллиардами.

Однако последствия не ограничатся человеческими потерями. Ученые отмечают, что крупномасштабный ядерный конфликт способен кардинально изменить климатические условия на планете. В результате так называемой "ядерной зимы" обширные территории в умеренных широтах, включая сельскохозяйственные регионы США и Украины, могут на длительное время столкнуться с резким похолоданием и снежным покровом.

По мнению климатологов, такие изменения приведут к существенному сокращению объемов сельскохозяйственного производства, дефициту продовольствия и серьезным сбоям в мировых цепочках поставок.

Ядерный шантаж РФ - новости по теме

Напомним, бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность.

Накануне, как писал Главред, Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает то, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ранее также, на фоне постоянного ядерного шантажа со стороны Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

Больше новостей:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред