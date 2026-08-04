Похож на американский F-117 Nighthawk: во время удара по Уфе заметили загадочный дрон

Главное:
- Загадочный дрон заметили во время удара по России
- Его силуэт сравнили с американским F-117 Nighthawk
- Эксперты допускают, что это новый Bravo
Во время атаки 2 августа на НПЗ в районе российской Уфы был зафиксирован неизвестный беспилотник, похожий на американский истребитель-невидимку F-117 Nighthawk. Возможно, это был новый украинский реактивный ударный дрон Bravo Deep-Strike UAV Platform компании Triada Robotics. Официального подтверждения этой информации нет.
"Вчера (2 августа) во время удара по территории России был замечен неопознанный украинский беспилотник-камикадзе. Предполагается, что это беспилотник Bravo производства Triada Robotics или его модифицированный вариант, способный пролететь до 2000 км с полезной нагрузкой 100–200 кг со скоростью 650–700 км/ч", - сообщает Clash Report.
Смотрите видео - Таинственный дрон атаковал НПЗ в Уфе:
На обнародованных кадрах аппарат имеет необычную для большинства украинских дальнобойных БПЛА форму и, вероятно, оснащен реактивной силовой установкой.
Главная особенность попавшего на видео дрона - его форма. Наблюдатели обратили внимание на сходство силуэта с американским малозаметным истребителем F-117 Nighthawk, созданным с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
Впрочем, сама форма еще не означает, что аппарат обладает полноценными стелс-характеристиками.
Что известно о дроне Bravo
Bravo – это реактивный одноразовый ударный беспилотник для глубоких ударов. Заявленные характеристики платформы:
- дальность полета – более 2000 км;
- крейсерская скорость – около 600 км/ч;
- максимальная скорость на конечном участке – до 800 км/ч;
- боевая часть – свыше 100 кг;
- высота полета – до 5000 метров.
По замыслу разработчиков Triada Robotics, Bravo должен совмещать возможности крылатой ракеты и беспилотника. В частности, БПЛА должен быть дешевле традиционных ракет большой дальности, но в то же время иметь значительный радиус действия.
Атака на НПЗ в Уфе - новости
Как писал Главред, в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли новые дальнобойные удары по стратегическим объектам на территории России. Были поражены нефтеперерабатывающий завод, военный аэродром, нефтебаза и место хранения и запуска ударных беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Монитроры Еxilenova+ псиали о том, что 2 августа 2026 года под удар дронов попал Уфимский нефтеперерабатывающий завод "Башнефть".
Уфимский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России и входит в состав крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса страны. Предприятие способно перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и битум.
Завод имеет большое значение для топливного обеспечения промышленности, транспорта и логистики. Дизельное и авиационное топливо используется для обеспечения военной техники, авиации и других потребностей государства.
Зачем Украина бьет по российским НПЗ: мнение эксперта
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре. Увеличение производства украинских дронов и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб объектам нефтяной отрасли РФ.
"Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул Загородний в интервью Главреду.
Другие новости:
- РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза
- Война вошла в опасную спираль: у Трампа есть шанс остановить войну в Украине - NYT
- РФ резко нарастила применение дефицитных самолетов А-50У: в чем причина
О ресурсе: Clash Report
Clash Report - это крупный международный агрегатор военных новостей, OSINT-контента и аналитики локальных конфликтов.
Проект наиболее активен в X (Twitter) и Telegram. Ресурс позиционирует себя как независимую платформу с оперативной информацией из зон боевых действий.
Согласно исследованиям аналитических центров (в частности, Foundation for Defense of Democracies) и военных экспертов, Clash Report тесно связан с турецким медийным пространством и структурами, близкими к оборонно-промышленному комплексу Турции. В редакции работают бывшие турецкие журналисты.
Проект получил большую известность во время войны в Нагорном Карабахе (2020) и на ранних этапах полномасштабной войны в Украине, массово публикуя кадры работы турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред