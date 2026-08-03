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Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Дарья Пшеничник
3 августа 2026, 14:03
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Специалисты по уходу за тканями назвали восемь привычек, от которых зависит срок службы лосин, топов и компрессионных футболок.
Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ
Как избавиться от стойкого запаха пота на одежде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете

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  • Почему синтетика удерживает запах сильнее, чем хлопок
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  • Как стирать топы с чашечками и липучками

Влажная спортивная одежда, оставленная в корзине для белья или спортивной сумке, - главная причина стойкого запаха, который потом не вымывается даже при качественной стирке. Худший сценарий для лосин, топов и компрессионных футболок - это не интенсивная тренировка, а часы простоя в закрытой сумке, пишет Real Simple.

Причина кроется в самой природе материалов, из которых шьют современную спортивную экипировку, отмечает Ким Ромин, специалист по уходу за тканями компании Procter & Gamble.

"Ткани для тренировок разработаны так, чтобы отводить пот, но они также задерживают кожный жир и запахи глубоко в волокнах. Поскольку эти вещи изготовлены из синтетических материалов, они удерживают жировые остатки сильнее, чем натуральные ткани. Без надлежащего ухода этот налет со временем приводит к стойкому запаху", - отмечает Ромин.

Тем, кто тренируется перед работой или в обеденный перерыв и не имеет доступа к стиральной машине, Стейси Паркер, специалистка по стирке сервиса Poplin, советует хотя бы развесить вещи, чтобы они просохли, - иначе бактерии будут размножаться в корзине днями.

Еще одна деталь, которую большинство упускает: вещи стоит вывернуть наизнанку перед загрузкой в машину. Так моющее средство воздействует непосредственно на те зоны, где скапливаются жир и кожные выделения, и они получают большее механическое воздействие во время цикла.

Для сильно пропотевших вещей Ромин предлагает предварительно обработать средством зоны подмышек и пояса. Паркер же настаивает на другом способе.

"Добавьте полчашки белого уксуса в цикл полоскания. Это поможет разложить бактерии и остатки моющего средства, которые провоцируют накопление запаха", - советует Паркер.

Кондиционер и горячая вода - под запретом

Отдельная категория ошибок касается того, что именно попадает в стиральную машину вместе с вещами. Ромин называет неправильно подобранное средство для стирки одной из самых больших проблем: спортивная экипировка контактирует с жиром и потом, поэтому требует формул, которые целенаправленно расщепляют такие загрязнения. Дозировка здесь критична - избыток средства не растворяется до конца, остается на ткани пленкой и снижает способность отводить влагу.

Покупать отдельное средство не обязательно, однако на рынке есть специализированные продукты - в частности, Nikwax Sports Refresh и Tide Plus Febreze Sport Odor Defense. Спортивные формулы часто содержат целенаправленные ферменты или более мощные поверхностно-активные системы.

А вот один привычный продукт из этого процесса стоит убрать полностью, предупреждает Паркер.

"Большинство спортивной одежды создано для "дыхания", а кондиционер для белья образует на ткани слой, который снижает эту способность", - подчеркивает она.

Со временем это приводит не только к потере прочности вещей, но и к тому, что они начинают удерживать запах пота.

Логика "горячая вода дезинфицирует" здесь тоже не работает. Обе специалистки сходятся во мнении, что холодный или прохладный режим - оптимальный выбор: высокая температура враждебна эластичным волокнам и способна закреплять запахи вместо того, чтобы их удалять.

Сушилка и перегруженная стиральная машина

Спортивную одежду лучше стирать отдельно от остальной одежды и небольшими партиями - так она промывается качественнее. Деликатные топы на тонких бретелях следует складывать в сетчатый мешок, а съемные чашечки вынимать заранее. Хайди Дейл Аллен, вице-президент по маркетингу Nikwax North America, добавляет, что все крючки и застежки-липучки нужно закрепить, чтобы они не затягивали ткань.

Мотивация к такой осторожности сугубо финансовая.

"Многие вещи из категории athleisure и спортивной одежды довольно дорогие. Вам действительно стоит продлить срок службы этих инвестиционных вещей, которые дарят хорошее самочувствие и комфорт во время тренировки", - убеждена Аллен.

Последний этап, который разрушает больше вещей, чем сама стирка, - машинная сушка. Ромин прямо советует отказаться от сушилки и развешивать вещи, поскольку высокая температура повреждает эластичные волокна и закрепляет пятна и запахи. Если времени мало, Аллен допускает короткий цикл в холодном режиме.

"Когда вы сочетаете правильную процедуру ухода со средством, разработанным для борьбы с загрязнениями и запахами, спортивная одежда остается свежей, более комфортной и дольше сохраняет свои свойства", - утверждает Ромин.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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