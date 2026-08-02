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Переговоры о передаче Украине технологий Patriot: в Конгрессе сделали заявление

Алексей Тесля
2 августа 2026, 22:15
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Переговоры о лицензированном производстве в Украине перехватчиков Patriot продолжаются, подчеркнул Майк Тернер.
Украинские Patriot на "голодном пайке"
В США высказались о производстве ракет для Patriot в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Переговоры о лицензированном производстве в Украине перехватчиков Patriot продолжаются
  • Украине могут предоставить возможности доступа к технологии Patriot

США и Украина обсуждают возможность передачи технологий для производства ракет к системам Patriot, заявил член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

В эфире CBS он подчеркнул, что переговоры о лицензированном производстве в Украине перехватчиков Patriot продолжаются.

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По его словам, ранее президент Дональд Трамп говорил одновременно о системах Patriot и ракетах "Томагавк", что могло вызвать разные толкования. Тернер пояснил, что ситуация с Patriot сложнее, поскольку это оборонительное оружие, тогда как "Томагавк" - наступательное.

"Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины", - заявил Тернер.

Конгрессмен отметил, что оборонные технологии должны распространяться так же, как и ракетные. Он подчеркнул, что у США есть самые современные разработки, которые пользуются спросом в мире.

Инициативу президента о возможном лицензировании технологий Тернер назвал важной для Украины, союзников и самих Соединенных Штатов.

Он призвал президента и Пентагон действовать как можно быстрее, чтобы Украина могла усилить защиту. По его словам, каждую ночь в Украине гибнут люди из-за ракетных атак России по гражданским объектам.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Производство ракет Patriot в Украине: возможные сроки

После заявления президента США Дональда Трампа о готовности обсудить локализацию производства ракет для комплексов Patriot в Украине специалисты проанализировали перспективы реализации такой инициативы.

По оценкам экспертов оборонной сферы, запуск производства подобных ракет - сложный и длительный процесс. Для этого потребуется получить необходимые технологии, создать современные производственные мощности, подготовить квалифицированный персонал и наладить поставки комплектующих.

По мнению аналитиков, даже если проект получит одобрение в ближайшее время, выпуск первых ракет украинского производства возможен не ранее чем через один-два года. При этом специалисты обращают внимание, что Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет для комплекса "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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