Секрет огромных и сладких помидоров: что обязательно нужно сделать в августе

Городница рассказала, какие удобрения и народные средства спасают кусты от трещин и гнили.

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Чем подкормить помидоры в августе, чтобы они не трескались и не гнили - как спасти урожай от верхушечной гнили / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

О чём идёт речь в материале:

Чем подкормить помидоры в августе для быстрого созревания

Как подкормить помидоры золой с уксусом, рецепт

Почему трескаются помидоры на кустах и что делать

Нехватка хотя бы одного из пяти ключевых элементов питания в августе превращает урожай томатов в кислые, пустые и треснувшие плоды, которые гниют прямо на кустах. Огородница и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Подлесняк объяснила, какие подкормки необходимы томатам в этом месяце и как определить, чего именно не хватает растению.

Главная задача августа - направить все силы куста на наливание и покраснение уже завязавшихся плодов. Для этого растению нужны сразу пять элементов: калий, фосфор, кальций, бор и магний, каждый из которых отвечает за отдельную часть процесса созревания.

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Главред выяснил, как приготовить ацетат кальция из золы для томатов.

По её словам, если в этот период растению не хватит хотя бы одного из пяти основных элементов, результаты будут неутешительными:

"Если в какой-то момент хотя бы одного элемента не будет в достаточном количестве, то наши помидоры вырастут кислыми, пустыми, потрескаются или просто сгниют на кустах от каких-то болезней", - рассказала она.

5 элементов питания томатов в августе: за что отвечает каждый

Чтобы кусты оставались здоровыми, а плоды быстро созревали, томатам необходим комплекс из пяти веществ:

Фосфор (ускоритель созревания): без него ни один другой элемент, даже калий, не сможет усвоиться или переместиться по кусту.

"Именно фосфор отвечает за скорость перехода томатов из фазы зеленого налива в фазу покраснения, пожелтения или сортовой окраски. Он помогает плодам дружно созреть", - пояснила Подлесняк.

Калий (сахар и мясистость): работает как насос, который забирает сахара, крахмал и углеводы из листьев и перекачивает их в плоды.

"Именно калий делает помидоры сладкими, сочными, мясистыми и ароматными. Также он укрепляет иммунитет растения перед ночными похолоданиями, а август - это перепады температур", - отметила эксперт.

Кальций (защита от гнили и трещин): отвечает за прочность и эластичность клеточных стенок плода. Он защищает томаты от верхушечной гнили и не позволяет кожице растрескиваться от дождей или от резких колебаний влажности почвы.

"Если кальция достаточно, то плоды-лежки долго сохранятся и в коробке, и не станут мягкими, как каша", - подчеркнула огородница.

Бор (проводник питательных веществ): действует как проводник. Он нужен в микродозах, но без него другие элементы в почве теряют свою эффективность.

"Бор как бы открывает клеточные двери для кальция и калия. Без бора кальций просто застревает в стебле и не поступает выше по стеблям к новым плодам. Этим он помогает меньшим зеленым помидорам догнать в росте уже те помидоры, которые у нас есть", - отметила Подлесняк.

Магний (сердце фотосинтеза): это сердце хлорофилла - вещества, которое придает листьям зеленый цвет и преобразует солнечный свет в энергию. В августе он помогает стареющим нижним листьям, выкачивая все остатки питательных веществ и перенаправляя их в плоды.

Смотрите видео о подкормке помидоров сывороткой с йодом и бором:

Как распознать дефицит элементов на кустах и плодах

Прежде чем бежать за удобрениями, Надежда Подлесняк советует внимательно осмотреть растения на участке.

"Если на нижних листьях появляется краевой ожог, то это явно недостаток калия у ваших томатов. А если вы смотрите на свои помидоры, а у них как будто зеленые плечики, а когда разрезаете помидоры, то они сухие внутри, с такими твердыми прожилками - это тоже недостаток калия", - говорится в видео.

Если же на нижней стороне помидора, на "носике", появляются пятна, которые сначала сухие, а со временем становятся черными - это вершинная гниль, свидетельствующая о несвоевременном внесении кальция или проблемах с поливом.

Но прежде чем применять препараты, эксперт советует обратить внимание на увлажнение.

"Не всегда при верхушечной гнили помидорам не хватает кальция. Мы начинаем прежде всего с полива. Но полив должен быть не слишком обильным, чтобы помидоры, которые уже налились, не потрескались", - советует блогерша.

Схема подкормки минеральными препаратами и дозировка

Перед любым опрыскиванием химическими препаратами необходимо проводить сбор помидоров - убирать все плоды, которые покраснели и достигли зрелости, чтобы дать временной интервал до следующего сбора.

Внесение кальция (борьба с верхушечной гнилью)

Для быстрого восполнения дефицита лучше выбирать комплексные удобрения на основе хелата кальция с добавлением бора (0,5%). Поскольку бор действует как проводник, такое сочетание позволяет растению усвоить оба элемента за одно опрыскивание листьев. Препарат разбавляют из расчёта 15 граммов на 10 литров воды и обрабатывают кусты рано утром или поздно вечером.

Если нет возможности приобрести специальное удобрение, подойдет аптечный хлорид кальция в ампулах - 10 мл (одна ампула) разводят в 10 литрах воды и опрыскивают томаты по листьям для быстрого поступления элемента.

Калийная подкормка

Калийную подкормку проводят через 3–5 дней после кальциевой. Раньше этого делать нельзя, ведь калий и кальций могут блокировать друг друга.

Для насыщения почвы калием, фосфором и магнием используют один из вариантов:

Удобрение NPK 3-11-38: содержит 3% азота, 11% фосфора, 38% калия и 4% магния. Его вносят в дозировке 20–25 граммов на 10 литров воды и поливают по литру под куст на увлажненную почву.

содержит 3% азота, 11% фосфора, 38% калия и 4% магния. Его вносят в дозировке 20–25 граммов на 10 литров воды и поливают по литру под куст на увлажненную почву. Калимагнезия и монофосфат калия: калимагнезия содержит калий, магний и серу. Поскольку в ней нет фосфора, через неделю обязательно вносят монофосфат калия (10 граммов на 10 литров воды для опрыскивания листьев или 15 граммов под корень).

калимагнезия содержит калий, магний и серу. Поскольку в ней нет фосфора, через неделю обязательно вносят монофосфат калия (10 граммов на 10 литров воды для опрыскивания листьев или 15 граммов под корень). Сульфат калия и сульфат магния: разбавляют по 15 граммов каждого препарата на 10 литров воды и проводят опрыскивание по листьям.

Органические средства: быстрый ацетат кальция из золы

Для сторонников органического земледелия лучшим выбором является древесная зола, в которой содержатся все элементы, кроме азота. В августе берут 500 граммов (большой стакан объёмом 500 мл) золы на 10 литров воды, настаивают сутки-двое и поливают по 1–1,5 литра под куст.

Если нужно срочно остановить верхушечную гниль, обычную золу подкисляют, чтобы превратить нерастворимый карбонат кальция в доступную форму:

"Кальций в сухом пепле находится в форме карбоната кальция - как обычная мел, которая почти не растворяется в воде и усваивается корнями очень медленно. Когда же мы добавляем 9% уксус к золе или лимонную кислоту, происходит химическая реакция с шипением и выделением углекислого газа, которая превращает карбонат кальция в ацетат кальция. Эти формы растворимы в воде, растение впитывает их мгновенно", - пояснила Подлесняк.

Для приготовления раствора с уксусом берут 200 граммов золы, высыпают в ведро и заливают одним стаканом 9%-ного уксуса. После завершения шипения объем доводят водой до 10 литров и поливают по литру под куст на увлажненную почву.

Вместо уксуса можно взять 1–2 столовые ложки сухой лимонной кислоты, растворить в 1 литре тёплой воды, высыпать стакан золы и после завершения реакции добавить 9 литров воды.

Защитно-питательный раствор: сыворотка, йод и бор

Для защиты от августовских туманов и ускорения созревания готовят комплексный народный раствор.

"Молочная сыворотка создает защитный барьер для листьев и плодов от различных заболеваний. Кисломолочные бактерии образуют на листьях и плодах тонкую кислую пленку, и споры грибковых заболеваний просто не могут выжить в кислой среде. Йод действует как мощный антисептик и стимулирует внутренний обмен веществ растений, благодаря чему зеленые помидоры начинают быстрее краснеть. Борная кислота помогает переносить углеводы из листьев в плоды и укрепляет кожицу", - раскрыла секрет рецепта Надежда Подлесняк.

Для приготовления раствора 2 грамма борной кислоты предварительно растворяют в горячей воде (около 70 °C). После этого в 9 литров обычной воды добавляют разбавленную борную кислоту, 1 литр молочной сыворотки, тщательно перемешивают и в последнюю очередь капают 15–20 капель аптечного 5%-ного йода.

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