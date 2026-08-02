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Тест на IQ: нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд

Руслана Заклинская
2 августа 2026, 08:37
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Регулярное решение оптических тестов - отличная тренировка для мозга, концентрации внимания и способности замечать мелкие детали.
Тест на IQ: нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд
Нужно найти кабриолет среди автомобилей / Фото: AChoice

Оптические иллюзии и головоломки на поиск скрытых предметов помогают проверить внимательность, концентрацию и способность замечать детали, которые легко упустить. Такие задания тренируют память, улучшают зрительное восприятие и заставляют мозг быстрее анализировать информацию.

На этот раз нужно найти кабриолет среди изображения с большим количеством автомобилей. На выполнение задания отведено всего 15 секунд, пишет The Sun.

На первый взгляд картинка кажется обычным узором из разноцветных машин. Все автомобили выглядят похожими, однако среди них спрятан автомобиль с открытым верхом, который смогут заметить только самые внимательные.

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Тест на IQ: нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд
Нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд / Фото: AChoice

Чтобы выполнить задание, внимательно рассмотрите каждую часть изображения. Обращайте внимание не только на цвет автомобилей, но и на их форму и детали кузова. Кабриолет отличается от других машин именно отсутствием крыши.

Если вам удалось найти автомобиль менее чем за 15 секунд, это свидетельствует о хорошей концентрации и развитом зрительном восприятии. Если же найти кабриолет не удалось, правильный ответ можно проверить ниже.

Регулярное решение таких головоломок помогает тренировать память, внимательность, скорость мышления и способность анализировать визуальную информацию.

Тест на IQ: нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд
Ответ на головоломку / Фото: AChoice

Как ранее сообщал Главред, в другой головоломке нужно найти четыре отличия между двумя почти одинаковыми изображениями гостиной за 10 секунд.

Также можно проверить свою внимательность, попытавшись найти скрытый предмет среди природного пейзажа или различия между похожими картинками.

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Об источнике: The Sun

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