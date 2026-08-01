Клубника завалит ягодами: одна летняя процедура решит судьбу урожая

Один из главных факторов хорошего урожая - своевременная подкормка, ведь клубника быстро расходует запасы питательных веществ.

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Как добиться рекордного урожая клубники / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Один из главных факторов хорошего урожая - своевременная подкормка

Чтобы сохранить урожай, достаточно установить простую защиту

Клубника по праву считается одной из самых неприхотливых ягодных культур. Она хорошо растет не только на грядках, но и в контейнерах, кашпо и даже небольших балконных ящиках. При этом для получения богатого урожая ей не требуется большая площадь.

Даже в разгар сезона, когда свежие ягоды легко купить в магазине, многие садоводы предпочитают выращивать клубнику самостоятельно, пишет Express.

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Домашний урожай радует не только вкусом, но и возможностью собирать ягоды прямо с куста. А если правильно ухаживать за растениями, период плодоношения можно продлить, а количество ягод - заметно увеличить.

Регулярно вносите удобрения

Один из главных факторов хорошего урожая - своевременная подкормка. Клубника быстро расходует запасы питательных веществ, поэтому без дополнительного питания ей сложнее формировать крупные и сладкие ягоды.

Для подкормок подходят как специальные удобрения для клубники, так и составы с повышенным содержанием калия. Многие садоводы используют органические удобрения, предназначенные для томатов, поскольку они также способствуют активному цветению и наливу плодов.

При достаточном количестве питательных веществ растения направляют силы на образование ягод, а не только на наращивание листьев.

Удаляйте лишние усики

Во время роста клубника выпускает длинные побеги-усы, с помощью которых образуются новые розетки. Если не планируется размножение растений, такие побеги лучше своевременно удалять.

Дело в том, что на развитие усов куст тратит значительную часть питательных веществ. После их удаления растение сможет направить больше энергии на формирование цветков и созревание плодов. Если же нужны новые кустики, несколько сильных усов можно оставить и укоренить.

Защитите урожай от птиц и животных

Когда ягоды начинают созревать, ими нередко интересуются птицы, белки, а также домашние питомцы. Чтобы сохранить урожай, достаточно установить простую защиту.

Для этого над грядкой можно закрепить несколько бамбуковых опор и натянуть садовую сетку. Такое укрытие не препятствует проникновению солнечного света и воздуха, поэтому кусты продолжают нормально развиваться, а птицы и животные не смогут добраться до спелых ягод.

Смотрите видео - уход за клубникой

В этом видеоролике подробно рассказывается, какой уход требуется клубнике после окончания плодоношения. Автор объясняет, какие процедуры помогают кустам восстановить силы, сохранить здоровье и заложить основу для богатого урожая в следующем году. Также он акцентирует внимание на том, почему не стоит оставлять растения без внимания сразу после сбора последних ягод.

Кроме того, в видео наглядно показано, как правильно удалить старую листву и лишние усы, чтобы не повредить точку роста.

Отдельное внимание уделено подкормке: автор рассказывает, какие удобрения лучше использовать после плодоношения для восполнения дефицита питательных веществ и формирования цветочных почек будущего сезона.

Кроме того, зрители узнают, как привести в порядок грядки: удалить сорняки, разрыхлить почву, при необходимости обновить мульчу и создать благоприятные условия для дальнейшего роста кустов. Автор делится практическими советами, показывает каждый этап ухода и рассказывает, каких ошибок следует избегать. Видео будет полезно всем, кто хочет сохранить клубнику здоровой и добиться обильного урожая в следующем году.

Ранее Главред писал о том, как победить земляничного клеща. Главный враг клубники - земляничный клещ. Если вовремя не отреагировать, то ягоды засохнут.

Напомним, Главред писал: чтобы получить огромные урожаи крупной, сладкой и ароматной малины, ее нужно правильно удобрять. Читайте об об одной очень важной подкормке, от которой зависит урожай малины в материале: Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки.

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