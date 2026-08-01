Трамп резко изменил мнение о ракетах к Patriot для Украины: чего боятся в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не одобрил передачу Украине лицензии на производство ракет Patriot.

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Получит ли Украина лицензию на Patriot - почему Трамп колеблется и какова ситуация с ракетами / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Трамп отказал Украине в 300 ракетах для Patriot

Сколько ракет PAC-3 для Patriot осталось в США

На каком этапе находится план лицензионного производства Patriot в Украине

Президент США Дональд Трамп фактически поставил под сомнение одну из ключевых договоренностей, о которых ранее заявлял Киев, сообщив, что Вашингтон пока не согласился на передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot и не уверен, что это вообще когда-нибудь произойдет. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский после самой массированной баллистической атаки России заявил о критическом дефиците ракет для Patriot.

Главред выяснил, когда Украина получит лицензию на производство ракет Patriot.

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Сколько ракет выпустила Россия по Киеву в ночь на 1 августа

Президент Украины сообщил, что в ночь на 1 августа Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак последнего времени. Основной целью стал Киев, однако удары также были нанесены по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. По словам главы государства, последствия в очередной раз показали, что именно нехватка современных средств противоракетной обороны становится одним из главных факторов увеличения числа жертв среди гражданского населения.

"И, как обычно, россияне нанесли удары по обычным жилым домам. Повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры. На данный момент известно, что девять человек погибли в результате этой атаки. Десятки людей ранены. Всем, кому это необходимо, медики оказывают помощь", - сказал Зеленский.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Президент подробно рассказал о масштабах ночной атаки. По его словам, оккупанты применили 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, а также 185 ударных беспилотников различных типов. Наиболее показательным он назвал тот факт, что украинской ПВО удалось сбить лишь одну баллистическую ракету. Причиной этого стала нехватка перехватчиков для американских комплексов Patriot, которые остаются практически единственной системой, способной эффективно перехватывать такие цели.

"Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для Patriot. И именно такой дефицит перехватчиков лишь поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей", - подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский обратился к международным партнерам с призывом не откладывать передачу противоракетных средств. Он подчеркнул, что речь уже не идет о создании резервов "на будущее", ведь ракеты нужны Украине именно сейчас для ежедневной защиты городов.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас. Каждый пакет с противоракетной системой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда её нет, приводит к жертвам", - подчеркнул Зеленский.

О чем Зеленский просил у Трампа на встрече в Белом доме 28 июля

После переговоров в Вашингтоне 28 июля Зеленский пояснил, что Киев просил не только лицензии на производство, но прежде всего готовые ракеты для пережидания предстоящей зимы.

"Нам нужны Patriot ещё вчера", - сказал президент в интервью Axios.

По словам главы государства, Украине требуется около 300 перехватчиков, поскольку запасы почти исчерпаны, а Россия регулярно использует от 30 до 40 баллистических ракет во время одного массированного удара.

Президент сообщил, что после встречи с Трампом провел отдельные переговоры с представителями Lockheed Martin и Raytheon относительно будущего производства ракет. В то же время он признал, что даже при положительном решении запуск полномасштабного производства может занять от одного до пяти лет.

"Это будет быстрее и дешевле", - отметил Зеленский, комментируя идею адаптации украинских баллистических разработок под функции противоракетных перехватчиков.

Почему Трамп отказал Украине в 300 ракетах для Patriot

Американское издание The Atlantic сообщило новые подробности переговоров Зеленского и Трампа. По информации журналистов со ссылкой на источники, украинский президент просил Белый дом передать Украине 300 ракет-перехватчиков, которые позволили бы пережить предстоящий отопительный сезон.

"У нас нет четкого плана на эту зиму", - сказал один из чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По данным собеседников издания, Зеленский подчеркивал, что Россия может повторить прошлогоднюю кампанию массированных ударов по энергетической системе Украины. Именно поэтому он просил не о долгосрочных проектах, а о готовых ракетах, которые можно применить уже в ближайшие месяцы.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

В то же время The Atlantic утверждает, что Трамп отказался передавать 300 ракет, предложив вместо этого другой вариант - предоставить Украине лицензию на производство собственных перехватчиков Patriot. Однако даже при оптимистичном сценарии запуск такого производства займет несколько лет, поэтому оно не решает проблему предстоящей зимы.

Почему Трамп колеблется с лицензией для Украины

После появления информации о возможном лицензировании производства ракет для Patriot в Украине Дональд Трамп высказался по поводу этой перспективы крайне сдержанно. Во время открытого заседания кабинета министров он несколько раз подчеркнул, что окончательного решения нет, а передача технологий является чрезвычайно сложным и рискованным шагом.

"Пока что мы на это не согласились. Мы это обсуждаем. Но очень непросто передавать такие технологии. И я не думаю, что это когда-либо произойдет. Нужно быть очень рассудительным и очень осторожным. В случае с президентом Зеленским, он хотел бы получить несколько Patriot, несколько ракет Tomahawk (прим. ред. - ракеты Tomahawk являются исключительно наступательным крылатым вооружением, однако в риторике Трампа они иногда упоминаются в обобщённом виде вместе со средствами ПВО). Но это действительно исключительное оружие, а мы, собственно, не выдаём лицензий на такое оборудование", - заявил глава Белого дома.

"Томагавк" / Инфографика: Главред

Главным аргументом против выдачи лицензии Трамп назвал потенциальный риск потери контроля над секретными разработками в долгосрочной перспективе.

"Есть люди, которые могут заполучить эту технологию, и они когда-нибудь могут обернуться против вас. Если посмотреть на историю войн, такое случалось неоднократно в последние годы, не так ли? Мы должны быть очень осторожны в отношении того, кому мы выдаем лицензии", - предупредил американский президент.

Кроме того, Трамп прямо признал ещё одну фундаментальную проблему - стремительное истощение собственных запасов Минобороны США из-за предыдущих поставок:

"Теперь нам нужно производить их чуть быстрее. Мы уже отдали почти все собственные запасы", - сказал президент США.

Трамп заявил о новых приоритетах для Белого дома

Впоследствии Дональд Трамп, комментируя поставки ракет для Patriot Украине, заявил, что видит решение войны РФ против Украины не в наращивании вооружений, а в скорейшем дипломатическом завершении войны. При этом он не уточнил, что ракеты для Patriot - это исключительно оборонительное оружие, которое помогает противостоять российскому ракетному террору в отношении украинских городов.

В телефонном интервью изданию Financial Times президент США четко обозначил позицию своей администрации, сместив акцент с военно-технической помощи на дипломатическое урегулирование.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы война России в Украине закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мир", - подчеркнул Трамп.

В этом контексте глава Белого дома сообщил о подготовке предстоящего визита своих дипломатических представителей - Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа - в Киев. По замыслу Вашингтона, именно их миссия должна ускорить переговорный процесс и сформировать рамки для прекращения огня, что, по мнению Трампа, сделает вопрос о долгосрочных оборонных лицензиях второстепенным.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Сколько ракет PAC-3 для Patriot осталось у США

Украинские аналитики издания Defense Express обратили внимание, что нежелание США оперативно передавать крупные партии перехватчиков может объясняться не только технологическими вопросами, но и реальным истощением американских запасов.

По оценке CSIS, после боевых действий против Ирана количество современных ракет PAC-3 сократилось примерно до 759–827 единиц, что почти на две трети меньше, чем было в начале года.

В Defense Express отмечают, что если распределить нынешние запасы между всеми американскими батареями Patriot, то на один комплекс приходится примерно по 13 современных противоракетных ракет. При таком соотношении полностью зарядить можно лишь часть штатных пусковых установок.

Аналитики также подчеркивают, что даже при нынешних темпах производства, которые оцениваются примерно в 620 новых ракет в год, Соединенным Штатам понадобится около двух с половиной лет только для восстановления собственных запасов при условии, что новые ракеты не будут использоваться в других конфликтах.

PURL / Инфографика: Главред

На каком этапе находится план лицензионного производства Patriot в Украине

Американское профильное издание Breaking Defense сообщило, что реального запуска лицензионного производства пока не произошло. На данный момент стороны лишь работают над формированием будущего плана.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы должным образом оформить это. Но уже ведется серьезная, хорошо обеспеченная ресурсами работа", - сообщил помощник министра обороны США Майкл Каденацци.

Чиновник пояснил, что самой сложной задачей станет сертификация украинских производственных площадок, компонентов и всей цепочки поставок. Именно этот процесс будет определять сроки возможного запуска производства.

"Инженеров, которые умеют это делать, не так много. Также доступно ограниченное количество сертифицированных компонентов", - отметил Каденацци.

В материале также отмечается, что речь идет прежде всего о возможности лицензирования производства ракеты PAC-3, причем не обязательно в самой современной модификации MSE. Один из вариантов предусматривает создание более дешевой версии ракеты с использованием других компонентов, однако такая схема потребует дополнительных инженерных испытаний и подтверждения её надёжности.

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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