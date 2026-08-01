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Ночной удар по энергетике оккупантов: горит Зуевская ТЭС, Бердянск без света

Анна Ярославская
1 августа 2026, 08:27
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Дроны атаковали одну из крупнейших ТЭС Донбасса.
Дроны атаковали Зуевскую ТЭС
Дроны атаковали Зуевскую ТЭС / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • БПЛА атаковали объекты энергетики в оккупированных регионах
  • В Зугресе горит Зуевская ТЭС
  • В Бердянске обесточена часть города после удара

В ночь на 1 августа дроны нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях. По предварительным данным, была атакована Зуевская ТЭС.

Как сообщили в Exilenova+, беспилотники били по объектам энергетики противника в Донецкой и Луганской областях, Запорожье и Крыму.

видео дня

Под массированной атакой БПЛА в Донецкой области оказался оккупированный Зугрес. Там возник сильный пожар. Предварительно, повреждения получила Зуевская ТЭС.

Пожар на Зуевской ТЭС
Пожар на Зуевской ТЭС / Фото: Exilenova+

Зуевская тепловая электростанция – одна из крупнейших ТЭС Украины. Расположена в 40 км восточнее Донецка. Станцию строили в 1975–1981 годах, а ее проектная мощность составляла 2 400 МВт (8 энергоблоков), хотя фактически работали четыре энергоблока общей мощностью около 1 220 МВт. С 2014 года ТЭС находится на временно оккупированной Россией территории Донецкой области.

Пожар на Зуевсой ТЭС
Пожар на Зуевсой ТЭС / Фото: Exilenova+

В оккупированном Бердянске Запорожской области Силы обороны Украины ударили по объектам энергетической инфраструктуры, часть города осталась без электроснабжения. По данным Exilenova+, вероятно, еще горит АЗС.

Над Бердянском виден черный дым
Над Бердянском виден черный дым / Фото: Exilenova+

Пол удар попал и оккупированный Должанск в Луганской области. Что конкретно там горит - не уточняется. Также был атакован Луганск - в городе видно зарево от пожара.

Пожар в Луганске
Пожар в Луганске / Фото: Exilenova+
Пожар в Должанске
Пожар в Должанске / Фото: Exilenova+

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, армия РФ нанесла баллистические удары по Киеву в ночь на 1 августа. В столице произошли пожары и разрушения в нескольких районах. В городе погибло девять человек, еще 27 человек пострадали, среди них – 4 ребенка.

В ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины.

Основное направление удара – Киевщина и Львовщина. Также были атакованы: Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская области.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 БпЛА разных типов.

В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

Во время ракетного удара 24 июля 2026 года был уничтожен завод дронов в Киеве, принадлежавший американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр. Это первый известный случай, когда Москва атаковала американскую компанию в рамках войны против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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