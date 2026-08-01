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США больше не будут руководить помощью Украине в рамках НАТО - Politico

Виталий Кирсанов
1 августа 2026, 08:39
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Пентагон откажется от ведущей роли в координации военной помощи Украине в НАТО.
Пентагон снимает с себя руководство помощью Украине в НАТО
Пентагон снимает с себя руководство помощью Украине в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

Кратко:

  • Пентагон снимает с себя руководство помощью Украине в НАТО
  • Процесс передачи полномочий может занять около года

Министерство обороны США намерено отказаться от руководства созданной Вашингтоном структурой НАТО в Германии, которая координирует оказание военной помощи Украине. По данным Politico, такое решение может повлиять на обмен разведывательной информацией и ряд других направлений сотрудничества.

Как сообщили изданию американский чиновник и еще три источника, знакомые с планами, руководство Группой содействия безопасности постепенно перейдет к одной из европейских стран - членов НАТО. Процесс передачи полномочий может занять около года, однако, по словам собеседников, это не скажется на текущем взаимодействии с Украиной.

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При этом, как отмечает Politico, несмотря на смену руководства, Европейское командование США сохранит участие в работе группы через американского заместителя командующего.

С начала полномасштабного вторжения России именно эта структура под руководством США играла ключевую роль в поставках вооружения, обучении украинских военных и координации военной поддержки. После передачи управления Соединенные Штаты уже не будут определять дальнейшее развитие структуры украинской армии.

По информации издания, союзники по НАТО в целом поддерживают такую инициативу. Некоторые из них считают, что усиление роли европейских государств является логичным шагом.

"Для нас этот шаг имеет больше преимуществ, чем недостатков. Он снижает риски, связанные с возможной политической нестабильностью в США, а также упрощает военную логистику в интересах Украины", - рассказал Politico украинский чиновник на условиях анонимности.

В то же время в Киеве опасаются, что интеграция командования в более сложную бюрократическую систему НАТО способна замедлить поставки военной помощи непосредственно на фронт.

"Никто не сможет заменить американские возможности спутниковой разведки, целеуказания и логистические возможности, которые предоставляют тяжелые транспортные самолеты США", - заявил украинский чиновник.

Издание также напоминает, что Группа содействия безопасности, базирующаяся в немецком Висбадене, выполняет уникальные функции: координирует поставки вооружения Украине, а также отвечает за обучение, материально-техническое обеспечение и поддержку украинских Сил обороны.

По оценке Politico, отказ Вашингтона от ведущей роли соответствует общей тенденции, при которой США постепенно передают часть командных функций в рамках НАТО европейским союзникам.

Поддержка Украины со стороны США - мнение эксперта

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прокомментировал вероятные последующие шаги администрации президента США Дональда Трампа в контексте урегулирования войны в Украине.

"Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Пэтриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия", - сказал он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт согласился с мнением о том, что пауза в ударах США по Ирану также может быть связана именно с дефицитом ракет для систем ПВО.

Военная помощь Украине - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине после того, как получил от американской разведки информацию о разработке украинских дальнобойных ударных средств. Отмечается, что Трамп высоко оценил прогресс Украины в создании и применении беспилотников большой дальности.

Как ранее писал Главред, последние массированные атаки России на Украину вряд ли существенно ускорят принятие решений западными партнерами о предоставлении дополнительных средств ПВО, хотя могут стать серьезным вызовом для НАТО. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не рассматривается.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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