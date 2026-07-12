Удары вглубь РФ впечатлили Трампа: WSJ о резком изменении отношения к Украине

Глава Белого дома регулярно знакомится с закрытыми разведывательными сводками, в которых анализируются новые возможности украинских сил.

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Владимир Зеленский провел успешные переговоры с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: Zelenskiy/Official

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Трамп высоко оценил прогресс Украины в создании и применении беспилотников

Белый дом получает доклады разведки о новых ударных возможностях Украины

Президент США Дональд Трамп скорректировал свое отношение к Украине после того, как получил от американской разведки информацию о развитии украинских дальнобойных ударных средств.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, во время саммита НАТО Трамп высоко оценил прогресс Украины в создании и применении беспилотников большой дальности.

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Отмечается, что глава Белого дома регулярно знакомится с закрытыми разведывательными сводками, в которых анализируются новые возможности украинских сил.

"Трампу демонстрируют разведывательные доклады США о новых ударных возможностях Украины, и он впечатлен ими. В то же время российская общественность все больше стремится к завершению войны, сообщили два американских чиновника, осведомленных о ситуации", - говорится в материале.

Как отмечает WSJ, изменение тона Трампа стало заметно по сравнению с его заявлениями прошлого года. Тогда, во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, он говорил, что у Киева "нет козырей". Однако на встрече лидеров в рамках саммита НАТО его оценки были значительно более благоприятными.

Источники издания также утверждают, что удары Украины по объектам в глубине российской территории повлияли не только на военную ситуацию, но и на общественные настроения в России, где, по словам американских чиновников, все больше людей выступают за прекращение войны.

При этом, как пишет газета, российский лидер Владимир Путин продолжает публично настаивать на своих прежних требованиях, включая территориальные уступки со стороны Украины и расширение влияния России.

/ Инфографика: Главред

Среди представителей американской администрации нет единого мнения относительно дальнейшего развития событий. Часть чиновников допускает, что до конца года Москва может проявить готовность к переговорам на условиях, которые будут приемлемы для Киева. Другие считают такой вариант развития событий маловероятным.

Ранее представитель Государственного департамента США Ян Бейтсон заявил, что встреча в Турции стала новым этапом в отношениях между Киевом и Вашингтоном, а успехи украинских беспилотников открыли новые дипломатические возможности. Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица сообщил, что отношение администрации Трампа к Украине в последнее время стало более позитивным, в частности благодаря результатам украинских военных на поле боя и ударам по территории РФ.

Трамп высказался о возможной встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он заявил, что считает прямой диалог между руководителями двух государств потенциально полезным.

По словам Трампа, встреча на высшем уровне могла бы способствовать поиску дипломатических путей урегулирования российско-украинского конфликта. Американский президент также отметил, что идею проведения таких переговоров стоит внимательно рассмотреть.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО. Главным фокусом переговоров стало американское видение "пути к завершению войны" и острая потребность Киева в противоракетных комплексах Patriot.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп удивил НАТО своим решением по Украине. Президент США пообещал Киеву лицензию на производство зенитных ракет Patriot и заявил об усилении давления на Путина.

Как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине следует сосредоточить внимание на укреплении обороны. Он привел данные о потерях российских войск и утверждал, что наступательные операции прошлым летом оказались тактической и стратегической проблемой для Украины.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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