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У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

Алексей Тесля
5 июля 2026, 18:30
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Во время переговорного процесса Украина должна уделять основное внимание укреплению обороны, считает Джей Ди Вэнс.
Джей Ди Вэнс, ВСУ, война
Джей Ди Вэнс оценил ход боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

Главное из заявлений Вэнса:

  • Для Украины более эффективной стратегией было удержание оборонительных рубежей
  • Украине еобходимо истощать силы РФ, а не проводить наступательные операции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская армия сталкивается с серьезными трудностями на фронте, а нынешняя ситуация, по его мнению, может способствовать созданию условий для завершения войны.

Как подчеркнул он в интервью The Sunday Times, анализируя ход боевых действий, с учетом широкого применения беспилотников и современных средств разведки для Украины более эффективной стратегией было удержание оборонительных рубежей и постепенное истощение российских сил, а не проведение масштабных наступательных операций.

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"Если вспомнить лето 2023 года, то тогда главным предметом споров был вопрос, должна ли Украина попытаться провести масштабное контрнаступление. Практически весь западный мир, включая президента Байдена, давил на украинцев, чтобы те начали масштабное контрнаступление, что, как выяснилось впоследствии, стало стратегической и тактической катастрофой", - сказал Вэнс.

Он отметил, что администрация президента Дональда Трампа придерживается иной позиции. По его словам, Вашингтон считает, что во время переговорного процесса Украина должна уделять основное внимание укреплению обороны.

"Этот подход принес гораздо больше плодов, поскольку находиться в обороне легче, чем в наступлении. Это позволило украинцам немного лучше использовать свое тактическое преимущество. Честно говоря, россияне сейчас находятся в ситуации, когда то, чего они могут достичь благодаря длительным наступательным операциям, ничтожно мало – и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для того, чтобы довести это дело до конца", – сказал Вэнс.

Кроме того, вице-президент США подчеркнул, что продвижение российских войск сопровождается значительными потерями.

По его мнению, российская армия несет высокую цену за каждый занятый участок территории, а усиление оборонительной стратегии Украины, которую поддерживали США и союзники по НАТО, доказало свою эффективность.

Джей Ди Вэнс
/ Инфографика: Главред

В ОП оценили вероятность снижения интенсивности боев

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что осенью темпы боевых действий могут заметно снизиться, если российской армии не удастся реализовать цели нынешней наступательной кампании.

По словам Подоляка, Кремль связывает большие ожидания с летними операциями, рассчитывая добиться продвижения на фронте, увеличить подконтрольные территории и усилить свои переговорные позиции. Именно результаты этой кампании, по его мнению, во многом определят дальнейшее развитие ситуации.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: The Sunday Times

The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.

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война России и Украины Джей Ди Вэнс
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