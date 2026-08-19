Популярная украинская певица беременна в третий раз: что известно

Кратко:
- Каким видео поделилась певица
- Что она рассказала о своем состоянии
Украинская певица Ирина Федишин, которая еще в апреле интриговала заявлением о третьем ребенке, наконец-то раскрыла свою главную тайну.
Родители двух мальчиков, певица и ее супруг, ожидают третьего малыша. Об этом певица поделилась в светлом видео на своей странице в Instagram.
"Пора открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", - поделилась радостью она.
Певица также опубликовала видео, где позирует в белом кружевном платье с большим букетом белых цветов.
Федишин пока не раскрывает пол третьего ребенка. Известно, что пара уже воспитывает двух мальчиков.
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О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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