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Свадебные украшения жены Роналду обошлись в 50 млн долларов: как они выглядели

Алена Кюпели
19 августа 2026, 00:34
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Джорджина выгуляла невероятный сэт от известного ювелирного бренда.
Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Кратко:

  • Как выглядели украшения Джорджины
  • Во сколько они оцениваются

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду тайно поженились после почти 10 лет отношений, однако главным предметом обсуждения стала не церемония, а роскошные украшения невесты.

По данным СМИ, модель появилась на свадьбе в бриллиантах общей стоимостью около 50–55 миллионов долларов.

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Главные драгоценности Джорджины - это изделия ювелирного дома Chopard, в частности из легендарной коллекции Garden of Kalahari. Именно этот бренд стал основным источником ее свадебного образа.

Украшения Джорджины Родригес на свадьбе
Украшения Джорджины Родригес на свадьбе / Фото chopard.com

Центральным элементом стало массивное бриллиантовое колье с 50-каратным камнем безупречной чистоты и десятками дополнительных бриллиантов - всего более 146 карат в композиции.

Украшения Джорджины Родригес на свадьбе
Украшения Джорджины Родригес на свадьбе / Фото chopard.com

Интересно, что это украшение ранее уже появлялось на красной дорожке: его носила Beyoncé на Met Gala, что делает комплект еще более знаковым.

Кроме колье, Родригес дополнила образ:

  • серьгами, созданными из элементов того же комплекта
  • бриллиантовым браслетом с крупными камнями
  • несколькими кольцами, включая украшение с камнем около 20 карат
  • помолвочным кольцом стоимостью до $5 млн

Все эти украшения происходят из одного уникального источника - алмаза Queen of Kalahari весом 342 карата, который был разделен на серию эксклюзивных ювелирных изделий.

Украшения Джорджины Родригес на свадьбе
Украшения Джорджины Родригес на свадьбе / Фото chopard.com

Свадьба Роналду и Джорджины

Несмотря на многомиллионные украшения, сама церемония прошла максимально скромно - в доме пары в Португалии в кругу семьи.

Таким образом, контраст между приватной свадьбой и роскошными бриллиантами стал главным поводом для обсуждений в СМИ и соцсетях.

Эксперты отмечают, что выбор украшений уровня haute joaillerie подчеркивает статус пары и делает эту свадьбу одной из самых дорогих по ювелирному сопровождению в истории шоу-бизнеса.

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О персоне: Криштиану Роналду

Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

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