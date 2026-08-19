Свадебные украшения жены Роналду обошлись в 50 млн долларов: как они выглядели

Кратко:
- Как выглядели украшения Джорджины
- Во сколько они оцениваются
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду тайно поженились после почти 10 лет отношений, однако главным предметом обсуждения стала не церемония, а роскошные украшения невесты.
По данным СМИ, модель появилась на свадьбе в бриллиантах общей стоимостью около 50–55 миллионов долларов.
Главные драгоценности Джорджины - это изделия ювелирного дома Chopard, в частности из легендарной коллекции Garden of Kalahari. Именно этот бренд стал основным источником ее свадебного образа.
Центральным элементом стало массивное бриллиантовое колье с 50-каратным камнем безупречной чистоты и десятками дополнительных бриллиантов - всего более 146 карат в композиции.
Интересно, что это украшение ранее уже появлялось на красной дорожке: его носила Beyoncé на Met Gala, что делает комплект еще более знаковым.
Кроме колье, Родригес дополнила образ:
- серьгами, созданными из элементов того же комплекта
- бриллиантовым браслетом с крупными камнями
- несколькими кольцами, включая украшение с камнем около 20 карат
- помолвочным кольцом стоимостью до $5 млн
Все эти украшения происходят из одного уникального источника - алмаза Queen of Kalahari весом 342 карата, который был разделен на серию эксклюзивных ювелирных изделий.
Свадьба Роналду и Джорджины
Несмотря на многомиллионные украшения, сама церемония прошла максимально скромно - в доме пары в Португалии в кругу семьи.
Таким образом, контраст между приватной свадьбой и роскошными бриллиантами стал главным поводом для обсуждений в СМИ и соцсетях.
Эксперты отмечают, что выбор украшений уровня haute joaillerie подчеркивает статус пары и делает эту свадьбу одной из самых дорогих по ювелирному сопровождению в истории шоу-бизнеса.
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О персоне: Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.
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