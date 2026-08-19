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Всегда была на моей стороне: экс-жена Кличко скорбит об актрисе Хайден Пенетьерри

Алена Кюпели
19 августа 2026, 00:14
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Наталья Егорова сделала большой пост в память об актрисе Хайден Пенетьерри.
Наталья Егорова посвятила пост Хайден Пенетьерри
Наталья Егорова посвятила пост Хайден Пенетьерри / Коллаж Главред, фото Instagram/natalia_yegorova

Кратко:

  • Что написала Наталья Егорова о Хайден Пенетьерри
  • Какие качества актрисы она отметила

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова впервые прокомментировала смерть голливудской актрисы и матери Владимира Кличко Хайден Пенетьерри.

На своей странице в Instagram она сделала эмоциональный пост.

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"Вчера, когда я получила эту новость, мое сердце разбилось на тысячу кусочков. Моя прекрасная девочка. Тебе было всего 20, когда мы познакомились. Мне было 36. И я до сих пор помню, как ты впервые вошла в комнату - вся комната стала светлее. Это была ты", - пишет Егорова.

Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе
Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе / Фото Instagram/natalia_yegorova

По ее словам, куда бы не пришла актриса, она всегда приносила с собой свет. "Твоя энергия, твой смех, твое невероятное чувство юмора, эта незабываемая улыбка. Ты могла оживить целую комнату одним своим присутствием. Но под всей этой сияющей, радостной энергией скрывалась глубина, которая всегда меня поражала", - добавляет знаменитость.

Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе
Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе / Фото Instagram/natalia_yegorova

Она говорит, что даже в ее 20 лет у Хайден была невероятная мудрость. "Ты понимала людей. Ты чувствовала людей. У тебя было огромное сердце, которое так глубоко заботилось - о своей семье, друзьях, природе и животных, и о стольких людях, которым ты помогла на своем пути", - рассказывает о жизни актрисы она.

"А еще был твой необыкновенный талант. Наблюдать за тобой на экране, за тем, что ты делала, для чего родилась, всегда вызывало у меня огромную гордость", - делится она.

Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе
Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе / Фото Instagram/natalia_yegorova

По словам Егоровой, актриса была одной из самых сильных и смелых женщин, которых она когда-либо знала. С виду хрупкая и миниатюрная, но с сердцем львицы. "И Боже, как я любила твою честность. Твой острый язык. Твою бесстрашность. Ты никогда не притворялась. Ты никогда не говорила людям то, что они хотели услышать. Не имело значения, кто стоял перед тобой", - скорбит она.

"Ты защищала тех, кого любила, и защищала женщин с такой яростью, которую я никогда не забуду. Ты всегда была на моей стороне. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. И я всё время думаю о наших последних разговорах перед выходом твоей книги. Ты сказала мне, что скоро будешь в Европе с книжным туром, и что мы наконец-то, наконец-то снова увидимся. Я была так счастлива этому. Я искренне верила, что эта книга принесёт тебе чувство облегчения и станет началом нового рассвета - новой главы твоей жизни. Как жаль, что тебе не дали больше времени", - добавляет знаменитость.

Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе
Наталья Егорова трогательно обратилась к умершей актрисе / Фото Instagram/natalia_yegorova

"В эту пятницу, 21 августа, тебе бы исполнилось 37 лет. Надеюсь, где бы ты сейчас ни была, там больше нет боли - только мир, свет и любовь - и что твой любимый брат Янсен был там, чтобы встретиться с тобой. Мои глубочайшие соболезнования твоим родителям, семье, друзьям, поклонникам и всем, чью жизнь ты затронула. Ты оставила после себя светлый след, который никогда не погаснет. Покойся с миром, моя прекрасная девочка", - попрощалась с актрисой бывшая жена Кличко.

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Ранее Главред сообщал, что после трагического известия о смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери в сети снова заговорили о ее единственной дочери Кае-Евдокии.

Ранее также стала известна предварительная причина смерти актрисы.

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О персоне: Хайден Панетьерри

Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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