"Украина теряет государственность": Зеленский жестко ответил на бред Путина

Серьезной проблемой остается отсутствие достаточной международной реакции, считает президент Украины.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-teryaet-gosudarstvennost-zelenskiy-zhestko-otvetil-na-bred-putina-10801064.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину / коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Главное из заявлений Зеленского:

Заявления Путина говорят о целях, которых он хочет достичь в войне

Проблемой остается отсутствие достаточной международной реакции

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы утрате Украиной государственности прямо указывают на цели, которых Кремль стремится достичь в результате войны.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Хельсинкском форуме безопасности.

видео дня

Зеленский отметил, что серьезной проблемой остается отсутствие достаточной международной реакции на подобные заявления российского руководства. По его словам, именно это демонстрирует слабость мира перед подобной риторикой.

"Почему слабость? Еще в 2005 году лидер Кремля сказал, что самая большая трагедия XX века - это распад Советского Союза. Еще в 2025 году он дал ответ геополитический его главным целям", - напомнил президент.

Глава государства обратил внимание на то, какие события Путин не называл главными трагедиями прошлого века. В частности, речь не шла о Первой и Второй мировых войнах или Чернобыльской катастрофе.

"То есть ничего того, что было связано с человеком. Поэтому понятна его цель - вернуть назад Советский Союз, и его цель - не восток Украины, его цель - не Донбасс, его цель - оккупация всего нашего государства", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, подобная риторика позволяет понять, как российское руководство воспринимает Украину и каким видит возможный итог войны. Он подчеркнул, что речь, по его оценке, идет не только о контроле над отдельными регионами страны.

Глава государства заявил, что высказывания Путина о потере Украиной государственности фактически показывают масштаб его намерений и свидетельствуют о том, каким российский лидер хотел бы видеть завершение войны.

Почему РФ начала бить по мостам в Киеве

Офицер командования штурмовых войск Денис Ярославский считает, что российские удары по киевским мостам могут быть частью более масштабного замысла по воздействию на работу крупных украинских городов.

По его словам, целью может быть не только повреждение конкретных переправ. Удары по транспортной инфраструктуре способны осложнять перемещение людей, работу логистики и нормальное функционирование всей городской агломерации.

Ярославский отметил, что российская сторона рассматривает мосты как одну из потенциальных целей и уже публично говорит о необходимости атаковать их.

"Они сейчас работают по крупным городам, пытаясь сделать их мертвыми. Это приоритетная задача, которую поставил Путин. Их спикеры говорят, что нужно бить по мостам. Мосты у них в планах, и они будут повреждать мосты в Киеве. Это приведет к коллапсу", - подчеркнул он.

По оценке офицера, систематическое воздействие на ключевые объекты транспортной инфраструктуры может быть направлено на то, чтобы нарушить привычную работу Киева и создать дополнительные сложности для города.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. Также зафиксированы последствия атаки в Голосеевском и Дарницком районах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 2 октября Россия атаковала Украину более чем 100 ударными дронами, почти половина из которых были реактивными. В частности, в Харькове россияне атаковали продуктовый магазин, есть повреждения института и критической инфраструктуры. Также были нанесены вражеские удары по многоэтажным домам в Краматорске и Сумах.

В ночь на 30 сентября пять человек погибли, а еще 14 получили ранения в результате массированной ночной атаки России на Украину. Враг применил почти 190 ударных дронов и баллистическое оружие, а основной целью стала энергетика столицы и Киевской области.

Читайте также:

О персоне: Денис Ярославский Денис Ярославский - военный юрист, офицер ВСУ, командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред