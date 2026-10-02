Розы станут крупнее и здоровее: одну простую работу делают в октябре

Вы узнаете:
- Правильная обрезка поможет растению направить силы на здоровые побеги
- Вьющиеся розы можно обрезать достаточно сильно
Октябрь - не повод полностью откладывать уход за розами до весны. Пока растения готовятся к зимнему покою, у садоводов остается важная задача: привести в порядок плетистые розы.
Правильная обрезка в этот период поможет растению направить силы на здоровые побеги и заложить основу для пышного цветения в следующем сезоне, пишет Express.
При этом важно не перепутать разновидности роз. Вьющиеся розы, которые формируют цветы на побегах текущего года, можно обрезать достаточно сильно. Плетистые розы ведут себя иначе: их цветение формируется преимущественно на побегах, выросших в предыдущем сезоне. Поэтому радикально укорачивать их осенью не стоит - основную обрезку проводят после завершения цветения.
Почему плетистые розы стоит обрезать осенью
На первый взгляд осенняя обрезка может показаться необязательной процедурой. Однако своевременное удаление ненужных частей растения помогает подготовить розу к зиме и улучшить ее состояние перед новым сезоном.
Если убрать отцветшие части, поврежденные и слабые побеги, растение не будет расходовать ресурсы на поддержание уже ненужной растительности. Это создает условия для более активного роста и цветения в следующем году.
Есть и санитарная причина. Осенью на растении могут оставаться поврежденные участки и опавшая листва, способные стать источником проблем. Их удаление снижает вероятность распространения вредителей и грибковых заболеваний.
Кроме того, своевременная формировка не позволяет длинным побегам хаотично переплетаться. Это особенно важно перед зимой: аккуратно уложенное и подвязанное растение будет проще защищать от неблагоприятных погодных условий, а весной его будет легче привести в порядок.
Как правильно обрезать плетистую розу в октябре
Сначала внимательно осмотрите куст. В первую очередь удалите поврежденные, больные и пересекающиеся стебли. При необходимости можно проверить состояние побега по срезу: зеленая ткань внутри указывает на то, что он живой и здоровый.
Следующий этап - удаление слишком тонких и слабых побегов, которые вряд ли смогут нормально развиваться и выдерживать нагрузку во время цветения.
После этого растению придают более свободную форму. Основная задача - добиться хорошего поступления воздуха и света внутрь куста, не допуская чрезмерного загущения.
"Основные стебли следует расправить веером на равном расстоянии друг от друга как можно горизонтальнее, привязав их к проволоке или шпалере".
Затем можно укоротить боковые побеги, которые отходят от основных ветвей и уже цвели в текущем сезоне.
"Тогда все боковые побеги, растущие из этих основных стеблей, на которых в этом году появились цветы, можно свести к короткому пеньку из пары листьев".
После такой работы конструкция растения должна стать более упорядоченной: основные побеги располагаются преимущественно горизонтально, а короткие боковые ветви отходят от них.
"В результате должно получиться переплетение преимущественно горизонтальных побегов с обрезанными боковыми побегами, идущими вдоль них. Наконец, убедитесь, что все это прочно подвязано, чтобы избежать повреждений зимой"
В завершение необходимо собрать с земли опавшие листья, обрезанные ветви и другой растительный мусор вокруг куста. Не стоит оставлять его под розой, поскольку разлагающиеся остатки могут стать благоприятной средой для вредителей и возбудителей заболеваний.
В зависимости от размеров растения такая работа обычно занимает около 15–30 минут. Зато потраченное время позволит привести куст в порядок до наступления зимы, уменьшить количество проблем весной и создать лучшие условия для формирования здоровых побегов и обильного цветения в новом сезоне.
Смотрите видео - обрезка в саду:
В ролике разбирается, зачем проводить обрезку растений летом и какие садовые культуры особенно важно привести в порядок в разгар сезона. Автор показывает, как грамотно избавляться от увядших цветков, слабых и ненужных побегов, чтобы растение активнее формировало новую поросль, дольше цвело и сохраняло аккуратный вид.
На практических примерах демонстрируется техника обрезки: куда направлять срез, какие ветви лучше убрать, а какие оставить, а также какие распространенные ошибки могут навредить растению.
Отдельное внимание уделено последующему уходу - автор объясняет, что сделать после обрезки, чтобы растения быстрее адаптировались и продолжили развитие.
Видео подойдет тем, кто только начинает заниматься садом, а также опытным садоводам, которые хотят поддерживать растения в хорошем состоянии и продлить декоративность участка до конца сезона.
Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.
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Об источнике: Express.co.uk
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