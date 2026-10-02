Нужно успеть до холодов: какую одежду и текстиль следует постирать в октябре

Вы узнаете:
- Какие вещи нужно постирать уже в октябре
- Как правильно чистить кашемир и замшу
- Что стоит учитывать при стирке электроодеяла
С приходом осени теплую одежду достают из шкафов, но далеко не всеми вещами можно сразу пользоваться. Часть текстиля могла месяцами лежать на полке, накапливая пыль, неприятные запахи и другие загрязнения.
Главред узнал, что эксперты Good Housekeeping по уходу за вещами советуют не откладывать подготовку некоторых вещей до наступления холодов. Их, как пишет Express, нужно постирать уже в октябре.
Какие вещи нужно постирать перед наступлением холодов
Халаты
Теплый домашний халат непосредственно соприкасается с кожей, поэтому после длительного хранения его стоит освежить перед началом холодного сезона.
Уже в осенне-зимний период, когда халат используют регулярно, его рекомендуют стирать не реже одного раза в неделю.
Теплые тапочки
Утепленные домашние тапочки часто остаются без внимания во время уборки и стирки текстиля. Но зимой они будут ежедневно соприкасаться со ступнями и полом.
"Если тапочки не имеют твёрдой подошвы и производитель разрешает машинную стирку, их можно постирать в стиральной машине. Перед этим обязательно нужно проверить рекомендации на ярлыке. Если машинная стирка запрещена, тапочки можно почистить вручную. Для этого подойдут тёплая мыльная вода и мягкая щетка. После чистки тапочки необходимо хорошо просушить", - отметили специалисты по уходу за вещами.
Кашемировые свитера
Кашемировые свитера также стоит привести в порядок перед наступлением холодов. Но они требуют либо химчистки, либо ручной стирки.
"Неправильно подобранный режим или слишком горячая вода могут привести к усадке ткани и образованию катышков", - предупредили эксперты.
Замшевая обувь
Замшевые сапоги и ботинки после лета также не стоит просто доставать из коробки и сразу надевать. На их поверхности могут остаться пыль, пятна и потертости. Однако обычная стирка для замши не подходит.
Перед чисткой обувь должна полностью высохнуть. Затем загрязнения рекомендуется удалить специальной щеткой, а для более сложных случаев использовать средство, предназначенное именно для замши.
Электроодеяла
Электроодеяло - одна из самых необычных вещей в списке. Из-за встроенных электрических элементов его нельзя стирать так же, как обычное одеяло. В то же время при регулярном использовании оно соприкасается с телом, поэтому также требует чистки.
Перед стиркой необходимо ознакомиться с инструкцией именно к вашей модели. В некоторых случаях одеяло разрешается стирать в стиральной машине после отсоединения пульта управления.
Другие модели можно стирать только вручную или на очень деликатном режиме с минимальным отжимом. Иногда отжим полностью запрещен производителем.
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Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
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