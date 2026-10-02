Нужно успеть до холодов: какую одежду и текстиль следует постирать в октябре

Эксперты советуют достать некоторые теплые вещи из шкафа уже в этом месяце, чтобы привести их в порядок.

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Помимо одежды, в октябре стирке подлежит некоторый текстиль / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Какие вещи нужно постирать уже в октябре

Как правильно чистить кашемир и замшу

Что стоит учитывать при стирке электроодеяла

С приходом осени теплую одежду достают из шкафов, но далеко не всеми вещами можно сразу пользоваться. Часть текстиля могла месяцами лежать на полке, накапливая пыль, неприятные запахи и другие загрязнения.

Главред узнал, что эксперты Good Housekeeping по уходу за вещами советуют не откладывать подготовку некоторых вещей до наступления холодов. Их, как пишет Express, нужно постирать уже в октябре.

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Какие вещи нужно постирать перед наступлением холодов

Халаты

Теплый домашний халат непосредственно соприкасается с кожей, поэтому после длительного хранения его стоит освежить перед началом холодного сезона.

Уже в осенне-зимний период, когда халат используют регулярно, его рекомендуют стирать не реже одного раза в неделю.

Теплые тапочки

Утепленные домашние тапочки часто остаются без внимания во время уборки и стирки текстиля. Но зимой они будут ежедневно соприкасаться со ступнями и полом.

"Если тапочки не имеют твёрдой подошвы и производитель разрешает машинную стирку, их можно постирать в стиральной машине. Перед этим обязательно нужно проверить рекомендации на ярлыке. Если машинная стирка запрещена, тапочки можно почистить вручную. Для этого подойдут тёплая мыльная вода и мягкая щетка. После чистки тапочки необходимо хорошо просушить", - отметили специалисты по уходу за вещами.

Кашемировые свитера

Кашемировые свитера также стоит привести в порядок перед наступлением холодов. Но они требуют либо химчистки, либо ручной стирки.

"Неправильно подобранный режим или слишком горячая вода могут привести к усадке ткани и образованию катышков", - предупредили эксперты.

Замшевая обувь

Замшевые сапоги и ботинки после лета также не стоит просто доставать из коробки и сразу надевать. На их поверхности могут остаться пыль, пятна и потертости. Однако обычная стирка для замши не подходит.

Перед чисткой обувь должна полностью высохнуть. Затем загрязнения рекомендуется удалить специальной щеткой, а для более сложных случаев использовать средство, предназначенное именно для замши.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Электроодеяла

Электроодеяло - одна из самых необычных вещей в списке. Из-за встроенных электрических элементов его нельзя стирать так же, как обычное одеяло. В то же время при регулярном использовании оно соприкасается с телом, поэтому также требует чистки.

Перед стиркой необходимо ознакомиться с инструкцией именно к вашей модели. В некоторых случаях одеяло разрешается стирать в стиральной машине после отсоединения пульта управления.

Другие модели можно стирать только вручную или на очень деликатном режиме с минимальным отжимом. Иногда отжим полностью запрещен производителем.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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