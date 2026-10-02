Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

К месту происшествия уже направляются экстренные службы.

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Россия атаковала столицу дронами, есть попадания / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

Что сообщил Кличко:

Россия атаковала Киев дронами

В результате атаки зафиксированы попадания по Южному мосту

Вечером 2 октября страна-агрессор Россия в третий раз атаковала Южный мост в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, зафиксированы попадания.

Соответствующие службы уже направляются на место атаки.

видео дня

"Напомню, что мост после нескольких атак врага в настоящее время закрыт для движения автотранспорта и метро", - написал Кличко.

По состоянию на 18:40 в КГГА сообщили, что Южный мост, после этого и предыдущих атак врага, полностью закрыт для движения автотранспорта и метро. И во время тревог, и в их отсутствие.

В чем главная опасность ударов РФ по мостам в Киеве - мнение эксперта

Главред писал, что по словам транспортного эксперта Дмитрия Беспалова, удары РФ по мостам столицы могут сработать как террористическая операция. Враг может создать физически и психологически невыносимые условия для жизни в Киеве и запугать людей.

Враг может ослабить экономическую активность, вызвать отток населения, парализовать работу отдельных учреждений. Могут быть и дополнительные человеческие жертвы, например из-за того, что экстренный транспорт не сможет вовремя добраться до места назначения.

Удары РФ по Южному мосту - последние новости

Напомним, Главред писал, что 1 октября Кличко сообщал о двух попаданиях БпЛА вблизи опорной части Южного моста. В результате атаки движение метро и наземного общественного транспорта мостом остановили.

Ранее также сообщалось, что российские дроны несколько раз поразили Южный мост в Киеве – одну из ключевых переправ через Днепр. При нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов просто не успевают усилить.

Также стало известно, что после серии ударов российских дронов по Южному мосту в Киеве 2 октября было ограничено движение сразу на нескольких переправах через Днепр. Жители левого берега фактически оказались отрезанными от центра.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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