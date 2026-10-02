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До 1000 ракет, дронов и бомб: РФ готовит удары по энергетике, под угрозой три города

Анна Ярославская
2 октября 2026, 10:12
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Москва планирует остановить три действующие АЭС и ударить по водоснабжению.
Энергетика
Раскрыт секретный план ударов по АЭС - РФ готовит тотальный блэкаут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем пишет The New York Times:

  • Перехвачен российский план на 1000 ударов
  • Враг хочет разрушить всю энергетику, под угрозой - АЭС и водоснабжение
  • Партнеры шокированы цинизмом РФ

Страна-агрессор Россия ударила ракетами и дронами по крупной теплоэлектроцентрали и другим энергообъектам Киева перед рассветом в среду, 30 сентября, открыв новую зимнюю кампанию против энергосистемы Украины раньше, чем прогнозировали украинские чиновники. Несколько районов столицы остались без электричества и воды, а перехваченный российский план предусматривает до 1000 ракет, дронов и бомб для ударов по энергетике и водоснабжению.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже две недели назад перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак.

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В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть нацелены на широкий спектр объектов, включая электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Самый чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена заставить остановиться три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют удары ракетами по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.

Документ датирован августом и написан по-русски. Самостоятельно подтвердить подлинность документа редакция NYT не смогла.

Реакцию союзников на содержание документа Шмыгаль описал украинским медиа неделю назад.

"Наших партнеров, как и нас, поразил цинизм этого документа, этот холодный террористический расчет того, как уничтожить нашу энергетику", - отметил Шиыгаль.

Три этапа: граница, ГЭС, атомные станции

Кампания расписана последовательно. Первый этап - вывод из строя подстанций вблизи западных границ, через которые Украина импортирует электроэнергию из Европы, второй - гидроэлектростанции, третий - остановка трех работающих атомных станций. Четвертая АЭС вблизи Запорожья была захвачена российскими войсками в начале войны и не работает.

Суммарная цель ударов, указанная в документе, - уничтожить около 15 гигаватт генерирующей мощности. Это примерно столько, сколько Украина имела в конце лета.

Отдельное направление - водоснабжение. Под ударами десятков баллистических ракет и управляемых авиабомб должны оказаться насосные станции и очистные сооружения канализации, что стало бы беспрецедентной по масштабу атакой на такие объекты. В частных разговорах украинские чиновники признают, что резервных планов на случай серьезных перебоев с водой у страны немного.

Киев, Харьков и Одесса - главные мишени

Приоритетными целями в документе названы Киев, Харьков и Одесса: поставки электричества в этих городах планируют сократить на 90%, тепла - до 90%, а работу канализации существенно нарушить. Публично о намерении провести масштабную кампанию против украинской энергетики этой зимой заявлял и российский диктатор Владимир Путин, подавая это как ответ на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как Украина встречает зиму

Последние месяцы ушли на подготовку: над критическими объектами возводили защитные сооружения, ремонтировали электростанции и подстанции, устанавливали меньшие по размеру газовые турбины, которые сложнее поразить, и укрепляли сеть, чтобы перебрасывать мощность в обход разрушенных линий. Гражданские, большинство из которых пережили прошлогодние отключения, запаслись батареями и небольшими газовыми обогревателями.

Выступая в парламенте в августе, Шмыгаль оценивал доступную мощность примерно в 15 гигаватт и прогнозировал более 21 гигаватта к концу года - при пиковом спросе в прошлом году около 18 гигаватт. Такие удары, как произошли в среду, в этих расчетах не учитывались. По словам аналитика исследовательской группы Ukraine Facility Platform Марии Цатурян, нескольких атак достаточно, чтобы обнулить 5 гигаватт, восстановленных за последние месяцы.

Энергетические эксперты предостерегают, что все эти меры способны самое большее смягчить удар, но не остановить его. Четыре года войны оставили систему в состоянии, которое глава аналитического центра DiXi Group Елена Павленко описывает максимально прямо.

"Пройти еще одну зиму - это как бежать марафон с одним легким", - сказала Павленко.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Россия готовит новый массированный удар по Украине - названы сроки

1 октября мониторы предупредили, что страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине в течение ближайших 72 часов.

Украинская сторона получила предупреждение от разведывательного сообщества США о высокой вероятности новой масштабной атаки.

Отдельно сообщается о перемещении российских баллистических боеприпасов в районы, откуда их могут применить. Мониторинговые каналы оценивают количество таких ракет в 23 единицы.

РФ начала атаковать энергетику - что известно

Как писал Главред, 30 сентября Россия нанесла масштабный комбинированный удар, в ходе которого были повреждены энергетические объекты вокруг Киева и в других регионах, а в столице вводились аварийные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что начиная с лета фактически не было ни одного дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

Корецкий подчеркнул, что органы местной власти должны проверить готовность систем резервного питания критически важных объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению.

Мониторинговый канал єРадар, пронализировав атаку на Украину в ночь на 30 сентября, прогнозирует, что в течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии.

Эксперты назвали цели оккупантов:

  • отключить украинские АЭС от объединенной сети;
  • полностью отрезать Киев от внешнего питания;
  • разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.

К границе с Украиной перебросили десятки дронов

Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.

"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.

Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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