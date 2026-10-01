Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Блогер рассказал, какие полезные вещи для дома можно сделать из обычных крышек.

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Что можно сделать из пластиковых крышек для дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как сделать подставку для чашки из пластиковых крышек

Как сделать зажим для мусорного пакета

Как использовать крышки для органайзера и хранения круп

Пластиковые крышки от бутылок не обязательно сразу выбрасывать в мусор. Обычные крышечки можно повторно использовать в быту и своими руками сделать из них полезные вещи.

Главред узнал, что своими идеями повторного использования поделился автор YouTube-канала "Точка Зрения 360⁰". Он показал, как дать пластиковым крышкам "вторую жизнь".

видео дня

Как сделать подставку под чашку из пластиковых крышек

Из широких пластиковых крышек от сока можно сделать удобную подставку под чашку или кружку. Нужно лишь взять 7 крышек и соединить их между собой горячим клеем.

Как сделать зажим для мусорного пакета

Еще один способ использования пластиковых крышек - сделать зажимы для мусорного пакета. Для этого понадобятся две одинаковые пластиковые бутылки. У них отрезают горлышки вместе с крышками, после чего острые края нужно аккуратно зашлифовать.

Готовые детали приклеивают к бокам мусорной корзины. Край пакета заправляют за горлышко бутылки, а затем накручивают крышку, которая удерживает пакет.

"Удобно, просто, быстро и без особых усилий можно сделать вот такое классное приспособление из пластиковых бутылок и крышек, чтобы ваш мусорный пакет не падал постоянно в корзину", - отметил автор видео.

Как сделать детский органайзер для красок

Пластиковые крышки можно использовать и для детского творчества. Блогер предложил сделать органайзер для красок из компакт-диска, пластиковой бутылки и нескольких крышечек.

Центральную часть конструкции занимает небольшой стаканчик, а вокруг него приклеивают пластиковые крышки. В них можно наливать краски или использовать их для различных материалов во время рисования.

Как герметично закрыть пакет с крупой с помощью крышки

Пластиковое горлышко бутылки вместе с крышкой можно превратить в простой зажим для открытого пакета с крупой. Для этого горлышко отрезают от бутылки, а пакет продевают через него.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

После этого край пакета заворачивают и закручивают крышкой. Такой способ помогает плотно закрыть упаковку и хранить крупы без специальных зажимов.

Смотрите видео о том, как повторно использовать пластиковые крышки от бутылок:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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