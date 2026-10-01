Украина ударила по судну в Черном море и месту пуска дронов — Зеленский

Президент сообщил о новых результатах украинских "дипстрайков" по российским целям.

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Украина нанесла новые удары по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Силы обороны поразили судно в Чёрном море

В Орловской области нанесли удар по месту запуска и хранения дронов

В Самарской области поражен нефтяной объект, в Брянской - склад снабжения

Украинские военные поразили ряд российских объектов в тылу и в Черном море. Среди пораженных целей - объект в Черном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области РФ.

Кроме того, поражен нефтяной объект в Самарской области и склад снабжения оккупантов в Брянской области. Об этом 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

видео дня

"И сегодня тоже есть важные результаты наших дипломатических ударов. Поражена цель в Чёрном море, а также - место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области. Были нанесены удары по нефтяному объекту в Самарской области и по складу снабжения оккупантов в Брянской области", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит наносить удары по российским целям.

"Именно такие справедливые ответы сейчас нужны. Будем и впредь лишать Россию возможности продолжать эту войну", - подчеркнул президент.

Как Украина может усилить удары по РФ

"Главред" писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по целям РФ - последние новости

Главред писал, что в ночь на 28 сентября Краснодарский край РФ подвергся масштабной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. В результате атаки была поражена площадка Павловской нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российской ЗРГК "Панцирь-С2".

Накануне стало известно, что в ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбишевского нефтеперерабатывающего завода.

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О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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