Украина ударила по судну в Черном море и месту пуска дронов — Зеленский

Что известно:
- Силы обороны поразили судно в Чёрном море
- В Орловской области нанесли удар по месту запуска и хранения дронов
- В Самарской области поражен нефтяной объект, в Брянской - склад снабжения
Украинские военные поразили ряд российских объектов в тылу и в Черном море. Среди пораженных целей - объект в Черном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области РФ.
Кроме того, поражен нефтяной объект в Самарской области и склад снабжения оккупантов в Брянской области. Об этом 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"И сегодня тоже есть важные результаты наших дипломатических ударов. Поражена цель в Чёрном море, а также - место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области. Были нанесены удары по нефтяному объекту в Самарской области и по складу снабжения оккупантов в Брянской области", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит наносить удары по российским целям.
"Именно такие справедливые ответы сейчас нужны. Будем и впредь лишать Россию возможности продолжать эту войну", - подчеркнул президент.
Как Украина может усилить удары по РФ
"Главред" писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.
К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.
Удары по целям РФ - последние новости
Главред писал, что в ночь на 28 сентября Краснодарский край РФ подвергся масштабной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. В результате атаки была поражена площадка Павловской нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российской ЗРГК "Панцирь-С2".
Накануне стало известно, что в ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбишевского нефтеперерабатывающего завода.
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О личности: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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