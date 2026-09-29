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Октябрь будет жарким: Зеленский раскрыл планы насчет дальнобойных ударов по РФ

Алексей Тесля
29 сентября 2026, 21:25обновлено 29 сентября, 21:59
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Владимир Зеленский сделал важные заявления по итогам совещания с Министерством обороны, военными и ответственными за планирование.
Зеленский, удар по РФ
Владимир Зеленский утвердил новые операции пртив РФ / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скриншот из видео

Главное:

  • Утвержден план дальнобойных операций на октябрь
  • Определены направления поставок вооружения для F-16 и производства перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с Министерством обороны, военными и ответственными за планирование производства украинского оружия сообщил об утверждении плана дальнобойных операций на октябрь.

Глава государства также заявил об определении направлений поставок вооружения для F-16 и производства перехватчиков реактивных "Шахедов".

видео дня

"Первое: утвердили наши дальнобойные операции на октябрь. Второе: определили направления для необходимых поставок для наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми мы договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление", – написал Зеленский.

Кроме того, обсуждалась разработка системы противодействия реактивным "Шахедам".

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

"Определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием. Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены для производства именно этого оружия. Работаем и над дополнительными защитными технологическими решениями, большим количеством эффективных перехватчиков", – рассказал президент.

Удары по объектам РФ: появились новые детали ночной атаки

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели серию атак на военные и стратегические объекты российских войск, расположенные на временно оккупированных территориях. Как заявили украинские военные, в ходе ночной операции беспилотники поразили 36 целей, находившихся в глубине российской обороны.

По имеющейся информации, среди атакованных объектов были пункты управления, радиолокационные комплексы, логистические центры и инфраструктура, связанная с хранением и поставками топлива, а также обеспечением энергоресурсами.

Как отмечается, целью операции стало нарушение работы российской военной инфраструктуры и ослабление объектов, задействованных в обеспечении и поддержке боевых действий.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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