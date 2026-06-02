Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ содрогалась от мощных взрывов: где были попадания и масштабные пожары

Инна Ковенько
2 июня 2026, 09:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ильский НПЗ подвергался атакам неизвестных дронов по меньшей мере 16 раз с начала полномасштабной войны.
Атака на Ильский НПЗ
Атака на Ильский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Местные жители сообщали о серии взрывов, после чего в небо поднялся большой столб дыма.

видео дня
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+
  • Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня
    Атака невідомих дронів на Ільський НПЗ в ніч на 2 червня Фото: Exilenova+

Региональный оперативный штаб РФ подтвердил информацию о пожаре на Ильском НПЗ, который произошел из-за атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий нефтепереработки в южной части РФ. Общая проектная мощность первичных технологических установок составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. По подсчетам Astra, это как минимум 16-я атака на этот завод с начала полномасштабной войны. Предыдущие удары фиксировались в 2023-2026 годах.

Удары вглубь России — последние новости

Как писал ранее Главред, в ночь на 31 мая украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Об этом написал президент Владимир Зеленский. По его словам, НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

Кроме того, в ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по НПЗ, складу горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ, а также по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в селе Бегоща Курской области РФ.

Напомним, в ночь на 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России/ Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НПЗ война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по Украине

Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по Украине

10:49Война
В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенка

В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенка

10:04Украина
"РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину

"РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину

10:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

Последние новости

11:04

Путин хочет использовать Трампа: названы главные цели Кремля и сроки войны

10:49

Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по УкраинеФото

10:48

Ехал спасать людей: ракеты РФ убили майора Антона Ярмоленко в ДнепреФото

10:47

Мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутриВидео

10:45

Помидоры и огурцы после заморозков: что сделать, чтобы они снова пошли в рост

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - ПреображенскийРоссия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский
10:20

"Желание одно — встретить утро": звезды ошеломлены ночной атакой на Киев

10:04

В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенкаФотоВидео

10:01

"РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину

09:40

РФ содрогалась от мощных взрывов: где были попадания и масштабные пожарыФото

Реклама
09:38

Конец черной полосе: жизнь трех знаков китайского гороскопа изменится уже в июне

09:01

Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в СумахФото

08:59

РФ запустила Цирконы, Калибры и дроны, есть "прилеты" 33 ракет: детали ночого удараФото

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

08:30

Переговоры о мире и выборы в США: Денисенко рассказал, чего ожидатьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой: что известноФото

07:44

Много жертв, пожаров и разрушений: РФ нанесла удар по Днепру и ХарьковщинеФото

06:52

Массированный удар РФ по Киеву: разрушены многоэтажки, 4 погибших, десятки раненыхФото

05:10

Настоящая полоса везения: три знака зодиака встанут на путь достатка

04:41

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Реклама
04:07

Как правильно стирать подушки летом в домашних условиях: основные правила

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

03:30

Обладают особой энергией: в какие даты рождаются самые успешные люди

02:32

Серия громких взрывов в Киеве: РФ комбинированно атакувала столицу, подробности

02:29

Знают далеко не все: "радуга" или "веселка" - как сказать по-украински правильно

01:59

Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атаковала два больших городаФото

00:26

РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

00:13

На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

01 июня, понедельник
23:22

"Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

23:16

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шагаВидео

22:24

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

22:21

Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

21:29

Ошеломляющий успех во всём: кому из знаков зодиака повезёт уже в июне

21:23

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:22

"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

21:16

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 июня: Овнам — счастье, Близнецам — раздражение

20:53

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряютсяВидео

20:29

Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

20:27

"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

Реклама
20:21

"Трудно подсчитать": Влад Дарвин сказал, сколько зарабатывает на хите "Три сестры"Видео

19:57

Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годамиВидео

19:56

Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

19:29

Уход за перцем в июне: почему больше не нужно обрывать цветы

19:17

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

19:17

"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

19:10

Как атаки на нефтяную инфраструктуру влияют на Россию: Невзлин назвал главный эффектмнение

19:01

Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июнеВидео

18:46

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июнеВидео

18:39

Лягушка залезла в дом: почему её нельзя трогать и чего ждать семье

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять