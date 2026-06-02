РФ содрогалась от мощных взрывов: где были попадания и масштабные пожары

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.
На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+.
Местные жители сообщали о серии взрывов, после чего в небо поднялся большой столб дыма.
Региональный оперативный штаб РФ подтвердил информацию о пожаре на Ильском НПЗ, который произошел из-за атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий нефтепереработки в южной части РФ. Общая проектная мощность первичных технологических установок составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. По подсчетам Astra, это как минимум 16-я атака на этот завод с начала полномасштабной войны. Предыдущие удары фиксировались в 2023-2026 годах.
Удары вглубь России — последние новости
Как писал ранее Главред, в ночь на 31 мая украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Об этом написал президент Владимир Зеленский. По его словам, НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.
Кроме того, в ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по НПЗ, складу горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ, а также по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в селе Бегоща Курской области РФ.
Напомним, в ночь на 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.
Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.
