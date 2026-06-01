Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

Инна Ковенько
1 июня 2026, 21:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во время очередной массированной атаки РФ значительная часть удара была направлена на Ровенскую область.
МиГ-29 догнал и сбил 'Шахед' над Ровенщиной во время массированной атаки - видео
Пилот истребителя МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенской областью / Коллаж: Главред, фото: Воздушные Силы ВСУ, скриншот

Кратко:

  • Украинский МиГ-29 уничтожил "Шахед" в небе над Ровенской областью
  • На кадрах видно, как пилот истребителя догнал и уничтожил вражеский дрон

В сети появилось видео боевой работы украинской авиации во время отражения очередной массированной атаки РФ. На кадрах запечатлено, как пилот истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины преследует и уничтожает ударный беспилотник типа "Shahed" над Ровенской областью.

На видео видно, как пилот украинского истребителя, догнав дрон, осуществляет пуск ракеты по цели. В результате точного попадания вражеский беспилотник взорвался в воздухе и был уничтожен.

видео дня

Смотрите видео боевой работи:

Военный журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что одна из массированных атак российских войск была в значительной степени направлена именно на Ровенский регион.

"Вероятно, они тестируют украинские возможности по защите северных границ рядом с Беларусью", — отмечает он.

МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

Воздушные удары РФ по Ровенской области — новости по теме

Напомним, 31 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксированы по неработающему предприятию и складу.

Как ранее писал Главред, в субботу, 30 мая, в Ровенской области раздались мощные взрывы, после чего поднялся столб черного густого дыма. Целью атаки РФ стало одно из частных предприятий.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ массированно атаковали Запад Украины ударными дронами. Серия мощных взрывов прогремела в Ровно и соседнем Здолбунове. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры есть погибшие и раненые.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Читайте также:

О личности: Андрей Цаплиенко

Андрей Юрьевич Цаплиенко — украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
МиГ-29 новости Ровно атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

22:24Фронт
Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:23Война
"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

20:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

Последние новости

22:24

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

22:21

Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

21:29

Ошеломляющий успех во всём: кому из знаков зодиака повезёт уже в июне

21:23

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:22

"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - ПреображенскийРоссия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский
21:16

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 июня: Овнам — счастье, Близнецам — раздражение

20:53

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряютсяВидео

20:29

Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

Реклама
20:27

"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

20:21

"Трудно подсчитать": Влад Дарвин сказал, сколько зарабатывает на хите "Три сестры"Видео

19:57

Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годамиВидео

19:56

Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

19:29

Уход за перцем в июне: почему больше не нужно обрывать цветы

19:17

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

19:17

"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

19:10

Как атаки на нефтяную инфраструктуру влияют на Россию: Невзлин назвал главный эффектмнение

19:01

Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июнеВидео

18:46

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июнеВидео

18:39

Лягушка залезла в дом: почему её нельзя трогать и чего ждать семье

Реклама
18:24

Некоторые продукты значительно подорожают летом: что больше всего вырастет в цене

18:12

Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

18:03

Дуа Липа официально вышла замуж – как прошла свадьба

17:53

Какие украинские фамилии были под запретом в СССР: заставляли менять

17:36

"Теперь есть мы": звезда "Спіймати Кайдаша" объявила о пополнении в семьеВидео

17:30

В регионах пройдут дожди: где будет самая холодная погода

17:15

Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

17:02

В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

17:01

РФ ударила по роддому в Одесской области: во время атаки женщина рожала ребенка

16:54

Какие люди обладают "золотой аурой": месяц рождения раскроет скрытые черты

16:45

Как не испортить стильный образ прической: 4 важных правила на все случаи жизниВидео

16:22

В Житомирской области пограничники сбили "Шахед" из стрелкового оружия

16:15

Почему 2 июня нельзя ходить на кладбище: какой церковный праздник

16:07

Один знак зодиака ждет невероятный месяц любви: гороскоп на июнь 2026Видео

16:06

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

16:05

Какие вещи категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: список удивит

16:04

Рыба сама будет проситься на крючок: лучшие дни для рыбалки в июне 2026Видео

16:00

Можно ли давать детям пить сок: специалист предупредил родителей о вреде

15:49

Носил на руках: Коляденко и Билык поразили внезапным воссоединениемВидео

15:34

Когда начнется "денежный дождь": самые удачные дни для Козерогов в июне 2026

Реклама
15:15

ТЦК могут расформировать: в Украине готовят реформу армии

15:00

Людей призывают мыть пол черным чаем летом — причина удивитВидео

14:59

Почему многоножки появляются в доме: как от них избавиться раз и навсегдаВидео

14:51

Попали прямо по больнице: россияне цинично обстреляли медучреждение на Сумщине

14:43

Стены больше не будут мокреть: простое домашнее средство поможет решить проблему

14:39

Путин упустил шанс заключить мирное соглашение, в РФ заговорили о конце войны - СМИ

14:37

"Придется ехать в Россию". Бывший владелец "Дельта Банка" Николай Лагун тщетно пытается оспорить в суде санкции СНБО и указ Зеленского — СМИ

14:06

"Манкуртство": известный режиссер прошелся по разрыву Повалий с сыном

14:00

Каждый второй водитель ошибается: тест по ПДД с нерегулируемым перекресткомВидео

13:43

5 запретов в праздник 2 июня: какие приметы и запреты нельзя нарушать

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять