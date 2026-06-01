МиГ-29 догнал и сбил 'Шахед' над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

Во время очередной массированной атаки РФ значительная часть удара была направлена на Ровенскую область.

Пилот истребителя МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенской областью

Кратко:

Украинский МиГ-29 уничтожил "Шахед" в небе над Ровенской областью

На кадрах видно, как пилот истребителя догнал и уничтожил вражеский дрон

В сети появилось видео боевой работы украинской авиации во время отражения очередной массированной атаки РФ. На кадрах запечатлено, как пилот истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины преследует и уничтожает ударный беспилотник типа "Shahed" над Ровенской областью.

На видео видно, как пилот украинского истребителя, догнав дрон, осуществляет пуск ракеты по цели. В результате точного попадания вражеский беспилотник взорвался в воздухе и был уничтожен.

Смотрите видео боевой работи:

Военный журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что одна из массированных атак российских войск была в значительной степени направлена именно на Ровенский регион.

"Вероятно, они тестируют украинские возможности по защите северных границ рядом с Беларусью", — отмечает он.

Напомним, 31 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксированы по неработающему предприятию и складу.

Как ранее писал Главред, в субботу, 30 мая, в Ровенской области раздались мощные взрывы, после чего поднялся столб черного густого дыма. Целью атаки РФ стало одно из частных предприятий.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ массированно атаковали Запад Украины ударными дронами. Серия мощных взрывов прогремела в Ровно и соседнем Здолбунове. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры есть погибшие и раненые.

О личности: Андрей Цаплиенко Андрей Юрьевич Цаплиенко — украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

