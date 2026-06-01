В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

В повседневной речи до сих пор можно услышать слово "плесень". Оно пришло в украинский язык под влиянием русского и стало привычным в разговорах о испорченных продуктах или темных пятнах на стенах. Однако литературный украинский язык имеет свои точные соответствия.
Как сказать "плесень" на украинском
В украинском языке нормативным словом является "пліснява". Именно так в словарях обозначают грибковый налет, возникающий во влажной среде.
Наряду с ним употребляется и "цвіль". Оба варианта правильные, но имеют разные оттенки значения. "Пліснява" используется как более широкое обозначение явления, тогда как "цвіль" чаще относится к грибковому налету на поверхностях в помещениях, пишет 24 Канал.
Где возникает плесень
Плесень — это микроскопические грибы, которые быстро размножаются там, где есть влага и отсутствует вентиляция. Она может быть зеленой, белой, черной или серой, образуя пушистый или пятнистый налет.
Чаще всего ее можно увидеть:
- на продуктах питания — хлебе, овощах, фруктах, варенье;
- в помещениях с повышенной влажностью — на стенах, потолке, в ванных комнатах или подвалах.
Как правильно употреблять слова
В бытовых ситуациях стоит говорить:
- "на хлебе появилась пліснява";
- "стена покрылась цвіллю";
- "избавиться от плісняви в помещении".
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
