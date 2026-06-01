В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

Рассказываем, как правильно называть грибковый налет на продуктах или стенах на украинском языке.

Как сказать "плесень" на украинском языке

Как сказать "плесень" на украинском

Как правильно сказать на украинском — пліснява или цвіль

В повседневной речи до сих пор можно услышать слово "плесень". Оно пришло в украинский язык под влиянием русского и стало привычным в разговорах о испорченных продуктах или темных пятнах на стенах. Однако литературный украинский язык имеет свои точные соответствия.

В украинском языке нормативным словом является "пліснява". Именно так в словарях обозначают грибковый налет, возникающий во влажной среде.

Наряду с ним употребляется и "цвіль". Оба варианта правильные, но имеют разные оттенки значения. "Пліснява" используется как более широкое обозначение явления, тогда как "цвіль" чаще относится к грибковому налету на поверхностях в помещениях, пишет 24 Канал.

Где возникает плесень

Плесень — это микроскопические грибы, которые быстро размножаются там, где есть влага и отсутствует вентиляция. Она может быть зеленой, белой, черной или серой, образуя пушистый или пятнистый налет.

Чаще всего ее можно увидеть:

на продуктах питания — хлебе, овощах, фруктах, варенье;

в помещениях с повышенной влажностью — на стенах, потолке, в ванных комнатах или подвалах.

Как правильно употреблять слова

В бытовых ситуациях стоит говорить:

"на хлебе появилась пліснява";

"стена покрылась цвіллю";

"избавиться от плісняви в помещении".

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Об источнике: 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал.

