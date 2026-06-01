В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

Инна Ковенько
1 июня 2026, 17:02
Рассказываем, как правильно называть грибковый налет на продуктах или стенах на украинском языке.
В украинском языке нет слова
Как сказать "плесень" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сказать "плесень" на украинском
  • Как правильно сказать на украинском — пліснява или цвіль

В повседневной речи до сих пор можно услышать слово "плесень". Оно пришло в украинский язык под влиянием русского и стало привычным в разговорах о испорченных продуктах или темных пятнах на стенах. Однако литературный украинский язык имеет свои точные соответствия.

Главред расскажет, как сказать на украинском "плесень".

Как сказать "плесень" на украинском

В украинском языке нормативным словом является "пліснява". Именно так в словарях обозначают грибковый налет, возникающий во влажной среде.

Наряду с ним употребляется и "цвіль". Оба варианта правильные, но имеют разные оттенки значения. "Пліснява" используется как более широкое обозначение явления, тогда как "цвіль" чаще относится к грибковому налету на поверхностях в помещениях, пишет 24 Канал.

Где возникает плесень

Плесень — это микроскопические грибы, которые быстро размножаются там, где есть влага и отсутствует вентиляция. Она может быть зеленой, белой, черной или серой, образуя пушистый или пятнистый налет.

Чаще всего ее можно увидеть:

  • на продуктах питания — хлебе, овощах, фруктах, варенье;
  • в помещениях с повышенной влажностью — на стенах, потолке, в ванных комнатах или подвалах.

Как правильно употреблять слова

В бытовых ситуациях стоит говорить:

  • "на хлебе появилась пліснява";
  • "стена покрылась цвіллю";
  • "избавиться от плісняви в помещении".
Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

