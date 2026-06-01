В регионах пройдут дожди: где будет самая холодная погода

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2026, 17:30
Погода в Ужгороде будет самой теплой. Там температура воздуха поднимется до +23 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 2 июня / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 2 июня
  • Где температура воздуха опустится до +8 градусов
  • В каких областях будут дожди

Погода в Украине 2 июня будет местами дождливой, но теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 2 июня будет тепло. Температура воздуха повысится до 20-24 градусов тепла. В Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областях будет прохладнее — 17-20 градусов тепла.

В западных и Одесской областях будут дожди. В Киеве температура воздуха повысится до +22 градусов.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

В Украине 2 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в западных и юго-западных областях. Ветер будет юго-восточный и северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 18-23°", — говорится в сообщении.

По данным meteoprog, 2 июня в Украине будет довольно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +13...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +10...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: meteoprog

Погода 2 июня в Киеве

В Киеве 2 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10°, днем 21-23°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продлится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

