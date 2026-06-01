"Очень тяжело": умер популярный герой шоу "Хата на тата"

В семье Бондарей, которая стала популярной благодаря участию в шоу "Хата на тата", случилось горе. Сын сообщил в TikTok о смерти колоритного героя реалити — Сергея Бондаря, который запомнился зрителям как "сельский султан".
Родственник знаменитости решил сообщить поклонникам о потере и рассказал, что его отца не стало 18 мая. Причину смерти он не стал разглашать.
"Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет — он скончался 18 мая 2026 года", — говорит парень на видео.
Сын Сергея признался, что семья тяжело переживает потерю и нуждается в приватности, чтобы пережить горе. Он передал последнюю просьбу к поклонникам проекта — уважать их и не спрашивать ничего про отца и проект при встрече.
"Поэтому хочу попросить вас: когда увидите меня, моего брата или особенно нашу мать, не спрашивайте уже ничего про этот проект, отца, потому что очень тяжело", — попросил он.
"Хата на тата" — семья Бондарей
Напомним, что Сергей Бондарь жил в селе Ксаверовка Киевской области и прославился благодаря участию в популярном реалити-шоу "Хата на тата". Вместе с супругой Светланой он воспитывал двоих сыновей и управлялся с большим домашним хозяйством. На съемках мужчина открыто заявлял, что быт — это сугубо женская обязанность, а сам предпочитал проводить время на диване за просмотром турецких сериалов, за что получил в сети прозвище "сельский султан".
Про шоу: "Хата на тата"
"Хата на тата" — украинское телевизионное социальное реалити-шоу, выходившее на телеканале СТБ с 2012 по 2022 годы, суть которого состоит в том, что жена покидает семью на время ради отдыха, а на папу сваливаются все домашние заботы, сообщает Википедия.
