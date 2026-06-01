РФ массированно ударила по Харькову: повреждены многоэтажки, есть раненые

Анна Ярославская
1 июня 2026, 06:42обновлено 1 июня, 07:27
Пострадали как минимум четыре района города.
Последствия атаки на Харьков
В результате "прилета" разрушены гаражи и повреждена пятиэтажка / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

  • Войска РФ атаковали Харьков десятком беспилотников в ночь на 1 июня
  • Зафиксированы прилеты в четырех районах, включая жилую застройку
  • Власти подтвердили повреждение многоэтажек и ранение двух человек

Российские войска в ночь на 1 июня атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе зафиксированы попадания в нескольких районах, есть предварительная информация о пострадавших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, около 10 вражеских ударов было зафиксировано в окрестностях Слободского района, граничащих с окружной дорогой. При этом в небе над городом продолжали находиться российские боевые дроны.

Также поступила информация о попадании в районе многоэтажной застройки в Основянском районе. Позже Терехов уточнил, что удар пришелся по гаражному кооперативу рядом с жилыми домами.

"Горят гаражи и автомобили. Информация о пострадавших уточняется", – написал городской голова.

Кроме того, предварительно известно о нескольких пострадавших в Основянском и Слободском районах. Их количество и состояние устанавливаются.

Еще одно попадание зафиксировано в Киевском районе Харькова. На месте выясняют последствия атаки.

Также российский беспилотник типа "Молния" ударил по Холодногорскому району. В результате повреждены три частных дома. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по Основянскому району Харькова пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь.

"В результате "прилета" поврежден пятиэтажный жилой дом и многоэтажки неподалеку. Повреждены авто и пять гаражей, еще два гаража - разрушены до основания", - написал он в Telegram.

  Последствия атаки на Харьков в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/synegubov
Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска с самого утра 30 мая наносили удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

В ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

В ночь на 26 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Есть погибший и пострадавшие.

Ночью 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область. По Белой Церкви РФ била Орешником.

Зеленский назвал вероятные сроки массированного обстрела РФ

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что опасность массированного удара со стороны России сохраняется. По словам президента Украины, есть информация разведки о возможной крупной атаке.

Он уточнил, что предупреждение остается актуальным, поэтому гражданам следует внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет", - сказал Зеленский в ходе вечернего обращения 30 мая.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

