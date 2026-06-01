Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Одесса пережила две атаки за ночь: есть раненые и серьезные повреждения

Анна Ярославская
1 июня 2026, 07:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Одессе после атак повреждены дома, инфраструктура и админздание, ранены пять человек.
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и десятки окон / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

  • РФ дважды атаковала Одессу ночью 1 июня
  • Пострадали пять человек, двое - госпитализированы
  • Повреждены дома, админздание и инфраструктура

В ночь на 1 июня армия страны-агрессора РФ дважды атаковала Одессу. Пострадали как минимум пять человек. О последствиях атаки рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Сначала чиновник сообщил о том, что четыре человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу. Всем оказана необходимая помощь. Также произошло возгорание двух одноэтажных домов.

видео дня

По состоянию на 7:00 стало известно, что в результате двух ночных атак на город пострадали пять человек. Двое - госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

По предварительным данным, выбиты 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных зданий.

На местах работают оперативные штабы, где жители могут получить консультации по оформлению компенсации за поврежденное имущество и получение помощи. Работы продолжаются.

  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026
    Последствия удара по Одессе в ночь на 1 июня 2026 Фото: t.me/odesaMVA

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска в ночь на 1 июня атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе зафиксированы попадания в нескольких районах. В результате вражеского удара по Основянскому району пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь.

Утром 30 мая российские оккупационные войска наносили удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

В ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

В ночь на 26 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Есть погибший и пострадавшие.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Отметим, что страна-агрессор РФ, вероятно, готовится к новому массированному удару по Украине в ближайшее время. В частности, Россия готовит системные атаки по Киеву – об этом Сергей Лавров сообщил представителям США. Москва видит в этом ответ на якобы "террористические атаки" и стремится заставить иностранные дипломатические миссии эвакуироваться.

Жданов назвал возможные цели нового удара РФ по Киеву

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что ударами по Киеву страна-агрессор Россия будет пытаться создать геноцидные условия для жителей столицы.

Не исключено, что оккупанты попытаются атаковать водоканал и очистные сооружения.

Жданов отметил, что вывод из строя объектов водоснабжения или канализации может создать критические условия для жизни большого города. По его словам, отсутствие воды и особенно канализационной системы сделает нормальное функционирование населенного пункта практически невозможным.

Другие новости:

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Лысак — украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года — председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года — начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Одесса новости Украины новости Одессы война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одесса пережила две атаки за ночь: есть раненые и серьезные повреждения

Одесса пережила две атаки за ночь: есть раненые и серьезные повреждения

07:26Война
РФ массированно ударила по Харькову: повреждены многоэтажки, есть раненые

РФ массированно ударила по Харькову: повреждены многоэтажки, есть раненые

06:42Война
В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

23:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

Последние новости

07:26

Одесса пережила две атаки за ночь: есть раненые и серьезные повреждения

06:42

РФ массированно ударила по Харькову: повреждены многоэтажки, есть раненыеФото

06:41

Китай решил ударить по доллару: экономист Алексей Кущ предупредил об опасностимнение

05:30

Судьбоносный момент: каким знакам зодиака повезет в первые дни июня

05:01

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
04:41

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

04:13

Ребенок начнет есть ложкой сам: эксперт рассказал о хитром способе обучения

03:11

Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

01:54

Археологи не поверили своим глазам: на месте крушения нашли уникальное сокровище

Реклама
31 мая, воскресенье
23:42

В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

23:15

Отмена резкого роста транспортных тарифов: в Киеве назвали новую цену

22:50

Юпитер открывает дверь к успеху: кому июнь 2026 подарит редкий шансВидео

22:33

Зачем РФ бомбила жилой дом в Румынии: Климовский дал прогноз окончания войнымнение

22:27

Зачем США ослабляют санкции против РФ: Зеленский раскрыл главную причину

21:49

Россия подняла в небо Ту-95: существует угроза удара крылатыми ракетами

21:36

Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителюВидео

21:27

Может ли курс доллара резко подскочить: прогноз на первую неделю июня

21:24

Белая полоса уже на пороге: кто получит деньги, любовь и новый статус в июне 2026Видео

20:50

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

20:30

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026Видео

Реклама
20:24

Зеленский раскрыл главную проблему ВСУ и неожиданно обратился к США

20:15

Моника Белуччи показала двух красавиц-дочерей

20:05

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

19:27

У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля

19:15

Далее - ремонт или замена: сколько на самом деле служит АКПП в автоВидео

19:00

Вдова Табачника продает роскошный дом за умопомрачительную сумму: как он выглядитФото

18:32

500 целей в Беларуси: Лукашенко переврал слова Мадяра и оскорбил бойцов ВСУ

18:13

Россия создает собственный аналог Starlink: "Флеш" назвал угрозы для Украины

17:28

Саженцы не нужны: как персиковое дерево легко вырастить прямо из косточкиВидео

17:23

На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

17:21

700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

17:10

Настуся или Нася — как ещё можно красиво назвать Анастасию на украинском языке

16:28

Взорван крупный НПЗ, станция нефтепровода и объекты армии РФ: детали ударов

16:27

Пронесся большой смерч на воде: на Полтавщине зафиксировали уникальное явление

16:27

Низкорослые помидоры порадуют богатым урожаем: хитрость правильного пасынкования

16:19

Луганщина под контролем дронов: в Третьем армейском корпусе удивили заявлением

16:18

Трех знаков китайского гороскопа ждет удача и процветание весь июнь 2026 года

15:46

Гороскоп на завтра, 1 июня: Близнецам — радостное событие, Девам — грусть

15:27

Создаст вокруг розы барьер, отпугивающий тлю: какое растение посадить рядом

15:17

Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

Реклама
15:17

Когда и зачем укрывать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть

14:14

Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

14:06

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушенияФото

13:56

Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

13:56

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

13:24

Любовный гороскоп с 1 по 7 июня: Весам — эмоции, Скорпионам — обиды

13:17

Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

13:00

Путинист Джиган рассказал, как спровоцировал голую Собчак в сауне

12:39

В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

12:32

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять