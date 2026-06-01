Одесса пережила две атаки за ночь: есть раненые и серьезные повреждения

В Одессе после атак повреждены дома, инфраструктура и админздание, ранены пять человек.

Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и десятки окон / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

РФ дважды атаковала Одессу ночью 1 июня

Пострадали пять человек, двое - госпитализированы

Повреждены дома, админздание и инфраструктура

В ночь на 1 июня армия страны-агрессора РФ дважды атаковала Одессу. Пострадали как минимум пять человек. О последствиях атаки рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Сначала чиновник сообщил о том, что четыре человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу. Всем оказана необходимая помощь. Также произошло возгорание двух одноэтажных домов.

По состоянию на 7:00 стало известно, что в результате двух ночных атак на город пострадали пять человек. Двое - госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

По предварительным данным, выбиты 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных зданий.

На местах работают оперативные штабы, где жители могут получить консультации по оформлению компенсации за поврежденное имущество и получение помощи. Работы продолжаются.

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска в ночь на 1 июня атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе зафиксированы попадания в нескольких районах. В результате вражеского удара по Основянскому району пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь.

Утром 30 мая российские оккупационные войска наносили удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

В ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

В ночь на 26 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Есть погибший и пострадавшие.

Шахеды - что о них известно

Отметим, что страна-агрессор РФ, вероятно, готовится к новому массированному удару по Украине в ближайшее время. В частности, Россия готовит системные атаки по Киеву – об этом Сергей Лавров сообщил представителям США. Москва видит в этом ответ на якобы "террористические атаки" и стремится заставить иностранные дипломатические миссии эвакуироваться.

Жданов назвал возможные цели нового удара РФ по Киеву

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что ударами по Киеву страна-агрессор Россия будет пытаться создать геноцидные условия для жителей столицы.

Не исключено, что оккупанты попытаются атаковать водоканал и очистные сооружения.

Жданов отметил, что вывод из строя объектов водоснабжения или канализации может создать критические условия для жизни большого города. По его словам, отсутствие воды и особенно канализационной системы сделает нормальное функционирование населенного пункта практически невозможным.

О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак — украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года — председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года — начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

