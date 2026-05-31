Может ли курс доллара резко подскочить: прогноз на первую неделю июня

Ситуация на валютном рынке зависит от целого ряда факторов.

Прогноз курса валют на следующую неделю

В первую неделю лета валютный рынок Украины может получить определенное сезонное облегчение из-за увеличения предложения овощей, ягод и другой продукции. Это может частично сдержать инфляцию и поддержать стабильность гривни. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Если люди и бизнес видят, что цены не растут резко, у них меньше причин спешно скупать валюту. Если же инфляционные ожидания снижаются или остаются умеренными, это создает лучшие условия для относительной курсовой стабильности", — подчеркнул он.

Банкир также добавил, что ситуация на валютном рынке и в дальнейшем будет зависеть от широкого набора факторов — стоимости топлива, военных рисков и состояния энергосистемы.

По его словам, цены на топливо остаются одним из самых чувствительных факторов для курса гривни.

"Если внешняя ситуация не ухудшится, стоимость бензина и дизельного топлива может остаться на нынешнем уровне, что поможет избежать дополнительного давления на цены. Зато существенное подорожание топлива может повлиять на логистику, производство и конечную стоимость товаров для потребителей, а это способно усилить инфляционные ожидания и давление на валютный рынок", — отметил Лесовой.

По его прогнозу, с 1 по 7 июня курс доллара на межбанке будет находиться в пределах 44-44,4 грн/долл., а на наличном рынке – 44-44,5 грн/долл.

В то же время банкир считает, что курс евро будет менее прогнозируемым из-за зависимости от мировых торгов пары евро/доллар. Ориентировочный коридор для европейской валюты на межбанке составит 51-52,5 грн/евро, а на наличном рынке – 50,5-52 грн/евро.

"Базовым выглядит сценарий контролируемой курсовой динамики. Напряжение возможно, но оно не обязательно перерастет в резкий рост курса. В существующих условиях Национальный банк располагает инструментами для того, чтобы удерживать рынок в прогнозируемых пределах", – подытожил Лесовой.

Экономист и советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко говорил, что курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года.

Он напомнил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар, поэтому он может вскоре вырасти, чтобы выйти на запланированный среднегодовой показатель.

Официальный курс доллара на 1 июня НБУ установил на уровне 44,26 гривен, тогда как курс евро вырос до 51,55 гривен из-за колебаний мировых валютных пар.

Как сообщал Главред, экономический эксперт Ярослав Романчук предупредил, что курс гривни может начать снижаться до 55-60 гривен за доллар. Однако сейчас Национальный банк Украины сдерживает девальвацию, используя валютные ограничения и международную финансовую помощь, чтобы поддержать стабильность гривни.

Банкир говорил, что июнь пройдет с умеренными валютными колебаниями благодаря политике Национального банка, которая позволяет поддерживать баланс спроса и предложения на валютном рынке.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

