РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

В Кремле хотят запугать Киев с помощью террора, но есть один нюанс.

Россия не случайно усилила ракетно-дроновые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

РФ массированно атакует Украину из-за безвыходной ситуации

Во время атак россияне используют самые разные типы ракет

Кремль надеется, что Киев капитулирует в войне из-за постоянных обстрелов

В последнее время страна-агрессор Россия начала наносить более массированные и кровопролитные удары по Киеву и всей Украине. О причине этого в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Россия таким образом действует в безвыходной ситуации. В рядах политического руководства РФ началась паника. Россия очень активно пытается восстановить паритет и вновь получить преимущество, в частности в сфере беспилотных систем.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять-таки из-за безвыходности. Посмотрите на состав удара: на Киев летело все, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было". Россия запустила все, что наскребла. А запуск таких разных ракет и дронов влечет за собой проблемы взаимодействия, потому что разные виды авиации, разные типы ракет, разная скорость, разные системы наведения и время подлета", — пояснил эксперт.

Из-за безвыходности РФ и нанесла удар по Киевской области ракетой "Орешник" во время последней массированной атаки на столицу и область. Кремль хотел запугать украинцев.

Кремль в панике запускает различные ракеты и дроны по Украине, потому что каждый раз перед атакой надеется, что Киев сдастся и примет условия Москвы. В то же время РФ не готова останавливаться, потому что это означало бы поражение в войне.

"А тупик в России связан с тем, что там прекрасно понимают, что ресурсы заканчиваются, в частности, видят дефицит бюджета. Если глава Центробанка РФ открыто говорит о настолько больших бюджетных проблемах, что следующим этапом станет конфискация вкладов населения. А Зюганов вообще с трибуны сказал, что Россия на пороге 1917 года и нельзя допустить революции", — добавил Жданов.

В то же время на фронте в РФ ситуация не лучше. Врагу пока удается продвигаться только благодаря тому, что иногда украинским военным не хватает боекомплекта и чисто физически они не успевают уничтожать оккупантов во время "мясных штурмов".

Главред писал, что, по словам Олега Жданова, ударами по Киеву РФ будет пытаться не атаковать так называемые "центры принятия решений", сосредоточившись на создании геноцидных условий для жителей столицы.

В частности, вывод из строя объектов водоснабжения или канализации может создать критические условия для жизни большого города. Отсутствие воды и особенно канализационной системы сделает нормальное функционирование населенного пункта практически невозможным.

Напомним, Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, россияне могут попытаться нанести удар по Киеву с помощью "Орешника".

Ранее сообщалось, что 30 мая российские оккупационные войска с самого утра наносили мощные удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

Впоследствии стало известно, что российские войска целенаправленно атаковали объекты гражданской железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате удара по Запорожью погиб машинист, поврежден подвижной состав.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

