РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

Анна Косик
31 мая 2026, 09:49обновлено 31 мая, 10:41
В Кремле хотят запугать Киев с помощью террора, но есть один нюанс.
Россия не случайно усилила ракетно-дроновые удары по Украине

Что сказал Жданов:

  • РФ массированно атакует Украину из-за безвыходной ситуации
  • Во время атак россияне используют самые разные типы ракет
  • Кремль надеется, что Киев капитулирует в войне из-за постоянных обстрелов

В последнее время страна-агрессор Россия начала наносить более массированные и кровопролитные удары по Киеву и всей Украине. О причине этого в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Россия таким образом действует в безвыходной ситуации. В рядах политического руководства РФ началась паника. Россия очень активно пытается восстановить паритет и вновь получить преимущество, в частности в сфере беспилотных систем.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять-таки из-за безвыходности. Посмотрите на состав удара: на Киев летело все, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было". Россия запустила все, что наскребла. А запуск таких разных ракет и дронов влечет за собой проблемы взаимодействия, потому что разные виды авиации, разные типы ракет, разная скорость, разные системы наведения и время подлета", — пояснил эксперт.

Какими ракетами РФ бьет по Украине

Из-за безвыходности РФ и нанесла удар по Киевской области ракетой "Орешник" во время последней массированной атаки на столицу и область. Кремль хотел запугать украинцев.

РФ оказалась в затруднительном положении

Кремль в панике запускает различные ракеты и дроны по Украине, потому что каждый раз перед атакой надеется, что Киев сдастся и примет условия Москвы. В то же время РФ не готова останавливаться, потому что это означало бы поражение в войне.

"А тупик в России связан с тем, что там прекрасно понимают, что ресурсы заканчиваются, в частности, видят дефицит бюджета. Если глава Центробанка РФ открыто говорит о настолько больших бюджетных проблемах, что следующим этапом станет конфискация вкладов населения. А Зюганов вообще с трибуны сказал, что Россия на пороге 1917 года и нельзя допустить революции", — добавил Жданов.

В то же время на фронте в РФ ситуация не лучше. Врагу пока удается продвигаться только благодаря тому, что иногда украинским военным не хватает боекомплекта и чисто физически они не успевают уничтожать оккупантов во время "мясных штурмов".

Какие объекты могут стать целями новых ударов РФ по Киеву — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам Олега Жданова, ударами по Киеву РФ будет пытаться не атаковать так называемые "центры принятия решений", сосредоточившись на создании геноцидных условий для жителей столицы.

В частности, вывод из строя объектов водоснабжения или канализации может создать критические условия для жизни большого города. Отсутствие воды и особенно канализационной системы сделает нормальное функционирование населенного пункта практически невозможным.

Напомним, Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, россияне могут попытаться нанести удар по Киеву с помощью "Орешника".

Ранее сообщалось, что 30 мая российские оккупационные войска с самого утра наносили мощные удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

Впоследствии стало известно, что российские войска целенаправленно атаковали объекты гражданской железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате удара по Запорожью погиб машинист, поврежден подвижной состав.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

